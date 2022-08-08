AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de 'şeyh'i ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın şeyhlerle bir araya gelmesinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de şeyh İzzeddin Aksan'ı ziyaret etti. Eski Yarsav Başkanı Eminağaoğlu, Beyazgül'e tepki gösterdi.
Gazetemiz, Şanlıurfa Valiliği’ne 11 Mayıs 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Salih Ayhan'ın, göreve geldikten yaklaşık 40 gün sonra şeyhlerle bir araya geldiğini gündeme getirmişti.
Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, "Şeyhleri muhatap alarak görüşen Vali Salih Ayhan, görev sınırlarını aşmıştır. Ayhan, görevden el çektirilmeli ve hakkında adli işlem yapılmalıdır" demişti.
Vali Ayhan'ın şeyhlerle bir araya gelmesine yurttaşlar tepki gösterdi.
BELEDİYE BAŞKANI HABERİMİZİ HEDEF GÖSTERDİ
Haberimizin gündeme gelmesinin ardından Vali Ayhan’ın şeyhlerle bir araya gelmesini meşrulaştırmaya çalışan AKP'li Şanlurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Nakşibendi tarikatının Gaznevi kolunun manevi lideri kabul edilen şeyh İzzeddin Aksan’ı ziyaret etti.
“Olağan olan devlet yetkililerinin kanaat önderlerini ziyaret etmeleridir” sözleriyle bürokratların tarikat şeyhlerini ziyaret etmesini olağan göstermeye ‘çabalayan’ Beyazgül, “Olağan olmayan ise bu ziyaretlerin olumsuz şekilde manşetlere taşınmasıdır” sözleriyle haberimizi hedef gösterdi.
EMİNAĞAOĞLU'NDAN BEYAZGÜL'E TEPKİ
Eminağaoğlu, Beyazgül'ün şeyh Aksan'ı ziyaret etmesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Eminağaoğlu, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Şanlıurfa Valisi'ne destek adı altında yaptığının anlamı, seçimlerin de yaklaştığı bir dönemde, din sömürüsü ile halkı tahrik etmek, Vali'nin görevden el çektirme ve adli soruşturma gerektiren anayasa dışı eylemine iştirak etmektir" dedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, Şanlıurfa Valisine destek adı altında yaptığının anlamı,— Ömer Faruk Eminağaoğlu (@eminagaoglu) August 7, 2022
Seçimlerin de yaklaştığı bir dönemde, din sömürüsü ile halkı tahrik etmek, Vali'nin görevden el çektirme ve adli soruşturma gerektiren Anayasa dışı eylemine iştirak etmektir. https://t.co/6tk0LFTFhb
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