AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak ikinci hamle: İmamoğlu'nun ardından şimdi de Mansur Yavaş'a oy verdiler

Yayınlanma: 08.06.2024 - 18:43

Güncelleme: 08.06.2024 - 18:47

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı'na da Cemil Tugay seçildi.

Yavaş 495 delegenin oyunu alırken; rakibi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk 221 oyda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

YAVAŞ, AKP VE MHP’LİLERİN DE OYUNU ALDI

Sonuçlara göre çok sayıda AKP ve MHP’li üyenin Mansur Yavaş’a oy verdiği ortaya çıktı.

TBB SEÇİMLERİNDE DE İMAMOĞLU'NA OY VERMİŞLERDİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde de AKP’li bazı belediye başkanlarının CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verdiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Türkiye Belediyeler Birliği adayı olmuştu. 5 Haziran’daki seçimde İmamoğlu, AKP’nin adayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’le yarışmıştı.

Genç 250 oy alırken, İmamoğlu 515 oy ile seçimleri kazandı. Seçimlerde İmamoğlu’nun listesinde DEM Partili iki, YRP ve İYİP’li bir isim encümen olarak yer aldı.

Politikyol’un haberine göre, seçimlerin ardından İmamoğlu’na AKP’li isimlerin de oy verdiği ortaya çıkmıştı.

ERDOĞAN’DAN TALİMAT: ‘O İSİMLERİ BULUN!’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise talimat vererek o isimlerin bulunmasını istedi. Erdoğan isimlerin tespit edilememesi halinde ise AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifa etmesini istedi.

CHP’nin TBB seçimlerinde 448 delegesi bulunurken, seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaştı. DEM Parti’nin 64, YRP’nin 15, MHP’nin 56, AKP’nin ise 277 delegesi bulunuyor.

MHP seçimlere katılmazken, YRP ve DEM Parti’den de seçimlere katılmayan isimler olması nedeniyle, sandıklarda İmamoğlu’nun CHP’nin delege sayısından fazla oy almasının AKP’lerin İmamoğlu’na oy vermesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

İmamoğlu’nun oyu ile CHP delegeleri arasında 67 oy bulunuyor. AKP’nin delegeleri ile Genç’in oy farkı ise 27.