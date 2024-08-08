AKP'nin 4 il başkanı değişti

Yayınlanma: 08.08.2024 - 07:33

Güncelleme: 08.08.2024 - 07:33

AKP’de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandı.

AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Rize İl Başkanlığı'na Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığı'na Mehmet Uncu ve Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na Burak Gül getirildi.