AKP'nin 4 il başkanı değişti
AKP'de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandı.
AKP’de Rize, Şanlıurfa, Mardin ve Kahramanmaraş'a yeni il başkanları atandı.
AKP Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Rize İl Başkanlığı'na Yılmaz Katmer, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Mehmet İlhami Günbegi, Mardin İl Başkanlığı'na Mehmet Uncu ve Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na Burak Gül getirildi.
Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleriyle Rize İl Başkanlığına Sn. Yılmaz Katmer atanmıştır.— AK Parti Teşkilat Başkanlığı (@AKGMTeskilat) August 7, 2024
Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Hikmet Ayar’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/zQlAYHaWS2
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