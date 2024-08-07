Erdoğan, Maduro ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 20:17
Erdoğan, Maduro ile görüştü
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


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