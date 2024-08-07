Erdoğan, Maduro ile görüştü

Yayınlanma: 07.08.2024 - 20:17

Güncelleme: 07.08.2024 - 20:19

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.