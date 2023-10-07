AKP'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün yapılacak
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için salona girişler başladı. Erdoğan'ın kongredeki konuşmasında kritik mesajlar vermesi bekleniyor.
AKP 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün yapılacak. Kongrede genel başkan seçimi yapılacak, parti yönetimi yenilenecek, ana tema "Türkiye Yüzyılı" olacak.
Yapılacak kongrede AKP'nin tek genel başkan adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.
75 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ise büyük oranda değişim bekleniyor. Bu 75 kişi içinden de MYK yani genel başkan yardımcıları belirlenecek.
100 bin kadar partilinin yer alması beklenen kongrede yabancı temsilciler de yer alacak.
AKP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'ne 27 ülkeden siyasi parti temsilcisiyle 127 büyükelçi ve 3 Cumhurbaşkanı'nın da katılması bekleniyor.
Ankara Spor Salonu'ndaki kongre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişiyle başlayacak.
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