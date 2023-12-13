Ziraat Katılım hızlı davrandı: Hadımköy şubesi 'Kanal İstanbul' oldu

Yayınlanma: 13.12.2023 - 20:35

Güncelleme: 13.12.2023 - 20:45

AKP'nin 'çılgın' projelerinden olan ve özellikle çevre savunucuları tarafından karşı çıkılan 'Kanal İstanbul' Ziraat Katılım Bankası'ndan çıktı.

Bankanın, Esenyurt Hadımköy şubesinin adını 'Kanal İstanbul' şubesi olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Şube internet bankacılığı üzerinden aratıldığında adının "Kanal İstanbul" olarak çıktığı görüldü.

Proje güzergahında bulunan Hadımköy mahallesi, Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak Yenişehir’in üç etabı için tapu onayı çıkan mahaller arasında yer alıyor.

İMAMOĞLU'NDAN 'KANAL İSTANBUL' ÇIKIŞI

Öte yandan Geçtiğimiz aylarda Başakşehir’de bulunan Şahintepe Mahallesi’ndeki yıkımla proje yeniden gündeme gelmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bugün 'Kanal İstanbul' projesine ilişkin konuştu.

Kanal İstanbul projesine değinen İmamoğlu, İstanbul’un mahvedilmesine izin vermeyeceklerini söyledi:

“Bazen çölün ortasında insanlar bir hayal kurabilir ve gözünde canlandırdığı bir şehri betonlarla, kanallarla var edebilirler. İstanbul’da binlerce yıldır insanlar taş üstüne taş koyarak, kendi kültürlerini birbirine karma hale getirerek bize bir medeniyet bıraktı. Kişisel beton hayalleriyle, kanal hayalleriyle İstanbul’u mahvetmeye hiç kimse izin vermedi, vermeyecek.”