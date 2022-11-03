AKP’nin anayasa önerisine CHP’den ret, İYİ Parti ve HDP’den ‘görüşeceğiz’ yanıtı
AKP, başörtüsü ve aile yapısıyla ilgili anayasa teklifine ilişkin muhalefetle görüşmelere başladı. CHP, yapılan öneriye olumsuz yaklaşırken HDP ve İYİ Parti tarafından 'Parti içinde görüşülecek' yanıtı verildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, anayasa değişikliği teklifi için dün TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında başörtüsü ve aile yapısıyla ilgili anayasa teklifine ilişkin muhalefetle görüşeceklerini açıklamasının ardından AKP heyeti, ilk ziyareti ittifak ortakları olan MHP’ye yaptı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştükten sonra açıklama yapan Bozdağ, “Hazır bir teklif götürmüyoruz. Bir fikri tartıştık, istişare ettik. Teklif daha sonra netleşmiş olacak” dedi.
Heyet daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrası açıklama yapan Altay, “Şöyle dediler: ‘Biz iki maddelik bir şey öngörüyoruz ama bunu beraber hazırlayalım.’ Ama aslında kafalarında hazırlamışlar. Biz de verdiğimiz kanun teklifinin yeterli olduğunu söyledik. Seçime yedi ay kalmışken, ‘Temel haklar referandum konusu olamaz’ anlayışına sahipken böyle bir referanduma gideceğimiz sürecin doğru olmayacağını söyledik. Bir komisyon çalışmasının içerisinde olmayacağımızı kendilerine söyledik. Onlar kararlı, değişikliği getirecekler. Bizim önerimiz yeni anayasanın yeni Meclis tarafından yapılması” bilgisini paylaştı.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise görüşme sonrası “Parti kurullarımızla görüşüp karar vereceğiz. Doğrudan ‘Evet ya da hayır’ demedik” dedi.
AKP heyeti ile İYİ Parti heyeti birlikte açıklama yaptı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Biz konuyu genel başkanımızla ve partimizin kurullarında görüşüp oradaki kararımızı paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
- Eski çelik çaydanlıklar hayat buluyor
- Serpme kahvaltı devri bitiyor
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Evinde kaza geçiren Ajda Pekkan ameliyata alındı
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Erdoğan’ı taklit eden Muhammed Nur Nahya’dan TOGG videosu: 'Sola döndürüyor bizi'
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- CHP'den istifa eden Aslı Baykal'dan yeni açıklama: 'Partide artık yerimin olmadığını görüyorum'
- İç organları ters hastaya 'nadir' rastlanan safra operasyonu: '30 bin kişide bir görülüyor...'
- İşte Mahir Ünal'ın 'affı'nın perde arkası: 'Erdoğan, MYK’ye cebinde Ünal’ın istifasıyla geldi'