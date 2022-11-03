AKP’nin anayasa önerisine CHP’den ret, İYİ Parti ve HDP’den ‘görüşeceğiz’ yanıtı

03 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, anayasa değişikliği teklifi için dün TBMM’de grubu bulunan partileri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında başörtüsü ve aile yapısıyla ilgili anayasa teklifine ilişkin muhalefetle görüşeceklerini açıklamasının ardından AKP heyeti, ilk ziyareti ittifak ortakları olan MHP’ye yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştükten sonra açıklama yapan Bozdağ, “Hazır bir teklif götürmüyoruz. Bir fikri tartıştık, istişare ettik. Teklif daha sonra netleşmiş olacak” dedi.

Heyet daha sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrası açıklama yapan Altay, “Şöyle dediler: ‘Biz iki maddelik bir şey öngörüyoruz ama bunu beraber hazırlayalım.’ Ama aslında kafalarında hazırlamışlar. Biz de verdiğimiz kanun teklifinin yeterli olduğunu söyledik. Seçime yedi ay kalmışken, ‘Temel haklar referandum konusu olamaz’ anlayışına sahipken böyle bir referanduma gideceğimiz sürecin doğru olmayacağını söyledik. Bir komisyon çalışmasının içerisinde olmayacağımızı kendilerine söyledik. Onlar kararlı, değişikliği getirecekler. Bizim önerimiz yeni anayasanın yeni Meclis tarafından yapılması” bilgisini paylaştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise görüşme sonrası “Parti kurullarımızla görüşüp karar vereceğiz. Doğrudan ‘Evet ya da hayır’ demedik” dedi.

AKP heyeti ile İYİ Parti heyeti birlikte açıklama yaptı. İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Biz konuyu genel başkanımızla ve partimizin kurullarında görüşüp oradaki kararımızı paylaşacağız” ifadelerini kullandı.