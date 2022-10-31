Erdoğan yine LGBTİ+'ları hedef aldı, anayasayı işaret etti: 'Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz'

31 Ekim 2022 Pazartesi, 14:50

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip, Erdoğan İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Buradaki konuşmasında yeni anayasa ve anayasada 'başörtüsü ile ailenin korunması' tartışmalarına değinen Erdoğan, "Bu Müslüman toplumu birilerine yedirmeyeceğiz" diyerek LGBTİ+'ları hedef aldı.

"SAPIKLIK VE ÇARPIK İLİŞKİLER BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÖZENDİRİLİYOR"

Önümüzdeki günlerde TBMM'ye getirecekleri anayasa değişikliği hakkında konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aile kurumu önemini yitirmekte, sapıklık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde adımını atacağımız anayasa değişikliğiyle aile müessesini korumayı hedefliyoruz. Meksika'da tamamıyla bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Ülkemizde de çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama bu çalışmaların karşısında bizler sonuna kadar dimdik duracağız ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz."

4-6 YAŞ KURAN KURSLARINA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan Diyanet'in 4-6 yaş Kuran kurslarına sahip çıkan Erdoğan, "Kimi hadsizler, kimi kendini bilmezler 'Ortaçağ zihniyeti' diyerek güya aşağılamaya çalışsa da milletimiz bu eğitim yuvalarına adeta gözü gibi bakıyor, bunu böyle bilesiniz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında din hizmetleri konusu önümüdeki 4 gün boyunca bu kongrede alınacak. Ailenin korunmasından eğitim politikalarına kadar pek çok konuyu ele alacaksınız. Ömrünü İslamın yaşatılmasına adayan o güzel insanlardan Rabbim razı olsun. Rabbim bizleri önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed'in yolundan ayırmasın.

Diyanet çatısı altında hizmet eden tüm çalışanlarımızı seçkin olarak görüyoruz. Hocalarımız hayatımızın her sefasında yeri doldurulmaz roller üstleniyor. Sizlerin mesleğinizin kıymeti ne makamla ne mevkiyle ne parayla ölçülür. Gençlerimiz konusunda da en büyük sorumluluk yine sizlere düşüyor."

ANAYASAYI İŞARET ETTİ

"Dünyanın içinde bulunduğu zor sürek İslam'ın güven, adalet, merhamet, liyakat, mesuliyet gibi hayat veren ilkelerin önemini ortaya koyuyor. İnsanlık maddi anlamda kavuştuğu onca imkana rağmen maalesef manevi bakımdan giderek daha fazla zemin ve irtifa kaybediyor. Materyalist ideolojiler insanlığın sorunlarına çözüm üretemediği gibi kişiyi ahlaki, psikolojik ve sosyal açılardan felakete sürüklüyor.

Bu tür ülkelerde aile kurumu önemini yitirmekte, sapıklık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde adımını atacağımız anayasa değişikliğiyle aile müessesini korumayı hedefliyoruz. Siz hocalarımıza da önemli görev düşüyor. Zira milyonlar sizi sürekli dinlemekte. Onlara yapacağınız çağrı aile kurumunun güçlendirmesinde önemli."

"BU MÜSLÜMAN TOPLULUĞU BİRİLERİNE YEDİRMEYECEĞİZ"

"Meksika'da tamamıyla bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş. Ülkemizde de çalışmayı yürütenler var mı? Var. Ama bu çalışmaların karşısında bizler sonuna kadar dimdik duracağız ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz. TBMM'deki vicdan sahibi tüm milletvekillerimizle bu hedefimize ulaşmayı hedefliyorum. Hiçbir mümin başkasından bana ne diyemez. Her mümin eliyle, diliyle ve kalbiyle kötülükle mücadele etmek suretiyle bundan mükellefir. Her hususta olduğu gibi dinimizin emirleri doğrultusunda yapmamız gerekiyor. Gayri İslami gayri ahlaki gayri insani yol ve yöntemlerle İslam’a hizmet edilmez, İslam davası güdülemez."

IŞİD VE FETÖ

"Hiçbir sebep, okullara giden çocukları öldüremez, camide namaz kılanları öldüremez. Türkiye en zor günlerinde Somali halkının yanında olmayı sürdürecektir. Emperyalistlerin içimize sızdırdığı tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun, bu örgütlerin tamamı, dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır."

"İslam dünyasını kan ve gözyaşına boğan bu katil sürüleriyle mücadele etmek sadece güvenlik kuvvetlerinin değil başta hocalarımız ve alimlerimiz olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz binlerce evladını PKK terörüne kurban vermiş, bir dönem en parlak çocukları FETÖ terör örgütüne kaptırmış DEAŞ saldırılarında yüzlerce vatandaşını kaybetmiş bir milletiz. Ülkemizin bir daha benzer dramlar benzer ihanetler benzer kalleşlikler yaşamasına asla izin veremeyiz."

4-6 YAŞ KURAN KURSU VURGUSU

"Kuran kurslarımızı, 4-6 yaş çocuklarımızın İslam'a ulaşması açısından çok kıymetli buluyorum. Kimi hadsizler, kimi kendini bilmezler 'Ortaçağ zihniyeti' diyerek güya aşağılamaya çalışsa da milletimiz bu eğitim yuvalarına adeta gözü gibi bakıyor, bunu böyle bilesiniz. Biz bu hadsizlere bakmayacağız. Tam aksine 4-6 yaş grubu bu yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek suretiyle tarihe nazar edeceğiz."

"DİYANET'İN HEDEF ALINMASI, YAPTIĞI DOĞRU İŞLERDEN"

"Son dönemde Diyanet teşkilatımızın birileri tarafından daha sık hedefe konulmasını ise yaptığınız doğru işlerin bir hasılası olarak görüyoruz. Varlık gayesi milletin inancına, ahlakına, ezanına düşmanlık olanlar elbette rahatsızlık duyacak. İçlerindeki kini ve nefreti kusmak için fırsat kollayan bir avuç kendini bilmezin eleştirileri sakına sizi yolunuzdan asla alıkoymamalı."