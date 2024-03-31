61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor. İşte 34 siyasi parti adayının yarışacağı seçimlerde, adım adım oy kullanma rehberi...

AA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 09:56
61 milyon seçmen sandık başına gidiyor... İşte adım adım oy kullanma rehberi!
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Türkiye'de bugün 61 milyon 441 bin 882 seçmen, yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidiyor.

34 siyasi parti adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 bin 845 sandık kuruldu ve yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Seçimde 1 milyon 32 bin 610 seçmen ise, ilk kez oy veriyor.

Adım adım oy kullanma rehberi:

-Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

-Oy verme işlemi sırasında seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil.

-Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

-Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak.

-Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. 

-Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

-Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.


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