AKP'nin bitmeyen projeleri: Milyarları yuttu yine bitmedi

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 02:00

İktidarın 2023 Yılı Yatırım Programı’nda yıllar yıllar önce başlayan ancak hâlâ bitirilememiş çok sayıda proje yer alıyor. Büyük bir bölümü de karayollarıyla ilgili bu projeler için milyarlarca lira harcama yapılmış. Daha 4 yıl harcama yapılmaya devam edilecek.

Yıllardır bitmeyen projelerden bazı örnekler şöyle:

37 YILDIR SÜRÜYOR: 24 ilde şehir geçişleri için 1986’da proje başlatıldı. Tutarı 4.1 milyar lira. 1.1 milyar lira harcandı. Bu yıl 155.2 milyon lira daha harcanacak. Bitiş tarihi 2026.

40 YIL SONRA BITECEK: Devlet ve il yolları onarımı için 65 ilde 1986’da başlayan projenin tutarı 14.7 milyar lira. Yapılan harcama 3.3 milyar lira. Bu yıl 322.5 milyon lira daha harcanacak. Bitiş tarihi 2026.

BURSA-İZMİR’E BİN TL: Bursa-Balıkesir-İzmir bölünmüş yolu için 1992’de başlayan projenin tutarı 1.5 milyar lira. Yapılan harcama 1.1 milyar lira. Bu yıl sadece bin lira harcama yapılacak. Proje 2026’da bitecek.

1992’DE BAŞLADI: Sivrihisar-Afyon-İzmir bölünmüş yol projesininin başlangıcı 1992. Proje tutarı 3.7 milyar lira. Yapılan harcama 3.2 milyar lira. Bu yıl 3 bin lira harcama yapılacak. Bu da 2026 bitecek.

30 YILDIR SÜRÜYOR: Bölünmüş yollar için 81 ilde 1993’te proje başlatılmış. Projenin toplam tutarı 9.3 milyar lira. Yapılan harcama 4.5 milyar lira. Bu yıl 408.6 milyon lira daha harcanacak. Projenin bitiş tarihi 2026.

2026’DA BİTECEKMİŞ: Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide projesi 1997’de başlamış. 18.8 milyar liralık projede şimdiye kadar 4.1 milyar lira harcama yapılmış. Bu yıl 536.3 milyon lira daha harcanacak. Projenin bitiş tarihi 2026 olarak gösteriliyor.

BİTMEYEN GAZ DEPOSU: Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisleri. Tutarı 58.1 milyar lira. Şimdiye kadar 35.1 milyar lira harcama yapılmış. Bu yıl 2.7 milyar lira daha harcanacak. Bitiş tarihi 2025 görünüyor.

28 MİLYARI DIŞ KREDİ: Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi için 2001’de başlatılan proje de halen sürüyor. 39.6 milyar liralık projede 33.3 milyar lira harcama yapıldı. Bu yıl 991.2 milyon lira daha harcama öngörülüyor. Bitiş tarihi ise 2025.