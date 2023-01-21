AKP'nin kalesi olarak bilinen Yozgat'ta ekmeğe üçüncü zam

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 18:29

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 18:29

Yozgat’ta, geçen sene temmuz ayında yapılan zam ile 3 lira 50 kuruştan satışa sunulan 200 gram ekmek, yapılan bir liralık artış ile bugünden itibaren 4 lira 50 kuruş oldu.

SON BİR YILDA ÜÇÜNCÜ ZAM

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl şubat ayından itibaren 2 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek aynı yıl temmuz ayında 3 lira 50 kuruşa yükseltilmişti. Son zamla birlikte ekmeğe son bir yılda üçüncü kez zam uygulanmış oldu.

PİDE VE PARMAK ÇÖREK FİYATINA DA ZAM

Kent genelinde 200 gram pide ve yöresel parmak çörek de zamlandı. Pide ve parmak çörek fiyatı da 4 liradan 5 liraya çıkartıldı.