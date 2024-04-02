Başak Demirtaş: 'Yarın ben de Van'dayım'

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Van İl Seçim Kurulu'nun aldığı mazbata kararı hakkında yeni bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:34
Başak Demirtaş: 'Yarın ben de Van'dayım'
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Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak Van'da İl Seçim Kurulu'nun almış olduğu mazbata kararına tepki gösterdi.

Van İl Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, DEM Parti'nin birinci çıktığı Van'da aday olan Abdullah Zeydan'ın mazbatasını ikinci olan AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verme kararı aldı. Karar kısa sürede tepkilere neden oldu.

"KABUL EDİLEMEZ"

Adı yerel seçimler öncesi DEM Parti'den İstanbul için de geçen Başak Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Van halkının kararına müdahale asla ama asla kabul edilemez. Herkes halk iradesine saygı duymalı, herkes halkın kararını savunmalı. Halk iradesinin yanında olmak için yarın ben de Van'dayım."


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