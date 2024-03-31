AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:51

Güncelleme: 31.03.2024 - 13:53

AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, yerel seçimler için oy kullanmaya Emine Cahide Karaali Ortaokulu'na geldi. Basın mensuplarına okulun önünde açıklama yapmaya hazırlanan Hatipoğlu, Eskişehir'in yerel basınları ile tartışma yaşadı.

"NE ÇEKİYORSUN OĞLUM?"

Eskişehir'de yerel yayın yapan Es TV'nin kendisini çekmesini istemeyen Hatipoğlu, basın mensuplarını azarladı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Nebi Hatiopğlu Es TV muhabirine, "Ne çekiyorsun oğlum? Üç ay boyunca hakaret, iftira. Bize 24 saat hakaret etti Es TV. CHP'nin yayın kuruluşu olduğunu biliyoruz. Oradan beslendiğini, faturalarının ödendiğini biliyoruz. Bu kadar yanlı bir haber üç ay boyunca hakaret, iftira olur şey değil" diye konuştu.

"RAHATSIZ OLDUYSAN ÇEKME"

Eskişehir.net muhabirinin araya girip Hatipoğlu'na "Biz de basınız. Yaptığınız doğru değil' demesi üzerine Hatipoğlu, "Rahatsız olduysan çekme sen hadi. Es Tv de çekmiyor hadi abi" dedi. "Eskişehir haber burada mı? O da çekmesin" diyen Hatipoğlu, diğer basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunduktan sonra oyunu kullandı.