AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı

AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, oy kullanmak için geldiği okulda gazetecilerle tartıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 13:51
AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu oy kullanmak için geldiği okulda gazetecileri azarladı
Abone Ol google-news

AKP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, yerel seçimler için oy kullanmaya Emine Cahide Karaali Ortaokulu'na geldi. Basın mensuplarına okulun önünde açıklama yapmaya hazırlanan Hatipoğlu, Eskişehir'in yerel basınları ile tartışma yaşadı.

"NE ÇEKİYORSUN OĞLUM?"

Eskişehir'de yerel yayın yapan Es TV'nin kendisini çekmesini istemeyen Hatipoğlu, basın mensuplarını azarladı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Nebi Hatiopğlu Es TV muhabirine, "Ne çekiyorsun oğlum? Üç ay boyunca hakaret, iftira. Bize 24 saat hakaret etti Es TV. CHP'nin yayın kuruluşu olduğunu biliyoruz. Oradan beslendiğini, faturalarının ödendiğini biliyoruz. Bu kadar yanlı bir haber üç ay boyunca hakaret, iftira olur şey değil" diye konuştu.

"RAHATSIZ OLDUYSAN ÇEKME"

Eskişehir.net muhabirinin araya girip Hatipoğlu'na "Biz de basınız. Yaptığınız doğru değil' demesi üzerine Hatipoğlu, "Rahatsız olduysan çekme sen hadi. Es Tv de çekmiyor hadi abi" dedi. "Eskişehir haber burada mı? O da çekmesin" diyen Hatipoğlu, diğer basın kuruluşlarına açıklamalarda bulunduktan sonra oyunu kullandı.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri eskişehir haberleri eskişehirspor haberleri

İlgili Haberler

Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu

Eskişehir'de toz taşınımı nedeniyle çamurlu yağış oldu
3 büyüklerin tekliflerini reddetti: Eskişehirspor’un 18 yıldır gollerinin sesi!

3 büyüklerin tekliflerini reddetti: Eskişehirspor’un 18 yıldır gollerinin sesi!
Eskişehir Valiliği ‘sonic ses’ uyarısı yaptı!

Eskişehir Valiliği ‘sonic ses’ uyarısı yaptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?

31 mart yerel seçimde oy pusulası nasıl olacak? Oy pusulasında hangi partiler yer alacak?
İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!

İstanbul’da seçim heyecanı: Evlerde kalmak tercih edildi, Yollar boşaldı!
Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'
Oyuncu Hande Erçel sandık başında!

Oyuncu Hande Erçel sandık başında!
Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu

Atatürk Havalimanı’na bitişik konut ve ticaret alanları için mahkeme kararını verdi: İmar planı durduruldu
Devlet Bahçeli’nin oy kullanma görüntüleri: Yüzündeki morluklar merak konusu oldu!

Devlet Bahçeli’nin oy kullanma görüntüleri: Yüzündeki morluklar merak konusu oldu!
Nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık?

Nüfus müdürlükleri seçim günü açık mı? 31 Mart yerel seçimlerinde hangi nüfus müdürlükleri açık?
Oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı

Oyunu kullanıp zarfı ağzıyla sandığa attı