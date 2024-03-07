Erdoğan'ın Mersin mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:28

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:37

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında yerel seçimlere ilişkin mesajlar veren ve yine muhalefeti hedef alan Erdoğan'ın mitinginde dikkat çeken bir an yaşandı.

"ŞERİAT İSTİYORUZ" SLOGANI

Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada kalabalığın içinden "Şeriat istiyoruz" sloganı atıldı. O anlar canlı yayına yansıdı.

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Mersin zübük siyasetçilere mecbur değil. 31 Mart'ta bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Atatürk istismarcılarının devrini kapatalım" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Mersin, daima ülkemizin vitrin şehirlerinden biri oldu. Mayıs ayı seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 40, Meclis'te yüzde 38 oy oranı ile verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Katılıma bakıyorum. Bugün Mersin, ne kadar burada biliyor musunuz? 85 bin. Mersin, bir başkasın bugün.

* 31 Mart akşamı inşallah İstiklal Marşı'na var mısın Mersin? Mersin bu işi bitirdi. Muhalefet ne getirdi? Bunların getireceği hiçbir şey yok. Mersin'e hiçbir yatırım yapmayanları siz çok iyi biliyorsunuz. Burada hangi belediye vardı? CHP belediyesi. CHP belediyesi Mersin'e ne verdi? Öyleyse artık daha biz bu güzel Mersin'imizi bunlara teslim edemeyiz. Öyleyse Akdeniz'de nasıl destan yazdıysak biz istiyoruz ki Mersin'in tamamında destan yazalım. Öyleyse durmak yok, yola devam. Sadece istismar siyaseti ile bu şehrin önünü tıkayanlara, kendi mensuplarından bile tahammül edemeyenler görüyoruz.

"MERSİN ZÜBÜK SİYASETÇİLERE MECBUR DEĞİL"

* Kardeşlerim bunlarda vizyon yok, program yok, proje yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarları ile sınırlı. Birbirleri ile uğraşmaktan gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Mersin'e bakmak, Mersin'i anlamak, Mersin'in beklentilerine cevap verecek hazırlıkları yapmak için niyet sahibi bile değiller. Dünyada rakipleri ile değil, kendi kendileri ile uğraşarak seçim kazanmaya çalışan muhalefet herhalde sadece benim ülkemde var. Emin olun sözlerinin hepsi yalan, hikaye. Geçen seçimlerde hesapsız, kitapsız vaatlerle iş başına gelenleri hatırlayın.

* Cumhur İttifakı'mızın AK Partili ve MHP'li adaylarını destekleyerek belediyecilik güneşinin ışıklarını Mersin'in semalarına salalım. Buradan öyle bir ses verin ki Kıbrıs'tan bile duyulsun. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Mersin, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Mersin'le birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleri ile boyamaya var mıyız?

"GÖTÜRDÜLER DE GÖTÜRDÜLER, GELİN BUNLARA DERS VERELİM"

* Pazartesi günü ilk orucu tutuyoruz. Rabbim bize Ramazan Bayramı gelmeden, 31 Mart'ta milli irade bayramı görmeyi, ben inanıyorum ki nasip edecek. Ramazan Ayı'nı çok iyi değerlendireceğiz. Rabbim hepinizden razı olsun.

* Mersin ülkemizin hem demografik olarak en zengin hem de hala göç almayı sürdüren şehirlerinin başında geliyor. Dağlarında lale sümbül açınca, yörükleri yaylasına göçünce, gönül kuşu yücesinden uçunca, cennete dönüşür illerin Mersin. Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Bunlar niye yapamadı? Götürdüler de götürdüler. Gelin 31 Mart akşamı bunlara ders verelim."