AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un Üsküdar ziyaretinde gerginlik

AKP'nin İBB Başkan adayı olarak ilan edilen Murat Kurum'un bugün Üsküdar'da yaptığı esnaf ziyareti gerginliğe sahne oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 16:02
Abone Ol google-news

AKP'nin İBB adayı Kurum, bugün Üsküdar ziyareti kapsamında Balıkçılar Çarşısı'na geldi. Kurum, buradaki dükkanlara girip esnaftan destek istedi. 

Ancak Kurum'un ziyareti sırasında beraberindekilerin oluşturduğu kalabalık tepkiye yol açtı.

Ziyaret sırasında yaşanan bu gerginlik kameralara da yansıdı.



Murat Kurum Üsküdar istanbul büyükşehir belediyesi

İlgili Haberler

Tek ses oldular: Murat Kurum’un adaylığını bu manşetle verdiler!

Tek ses oldular: Murat Kurum’un adaylığını bu manşetle verdiler!
AKP İBB Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da simit dağıttı

AKP İBB Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da simit dağıttı
TOKİ mağdurları isyan etti: ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları

TOKİ mağdurları isyan etti: ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları

En Çok Okunan Haberler