AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'un Üsküdar ziyaretinde gerginlik
AKP'nin İBB Başkan adayı olarak ilan edilen Murat Kurum'un bugün Üsküdar'da yaptığı esnaf ziyareti gerginliğe sahne oldu.
AKP'nin İBB adayı Kurum, bugün Üsküdar ziyareti kapsamında Balıkçılar Çarşısı'na geldi. Kurum, buradaki dükkanlara girip esnaftan destek istedi.
Ancak Kurum'un ziyareti sırasında beraberindekilerin oluşturduğu kalabalık tepkiye yol açtı.
Ziyaret sırasında yaşanan bu gerginlik kameralara da yansıdı.
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