TOKİ mağdurları isyan etti: ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları

Yayınlanma: 07.01.2024 - 17:39

Güncelleme: 07.01.2024 - 17:42

TOKİ’nin 2019 yılında başlattığı “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında hak sahibi olan yurttaşlar, evlerinin 4 yıldır teslim edilmemesi ve ödeme planlarında değişiklik yapılarak konut fiyatlarının ve aylık taksitlerin artırılması nedeniyle protestolarını sürdürüyor.

Geçen hafta AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yapan mağdurlar, bugün de İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

‘MAĞDURLAR BURADA, MURAT KURUM NEREDE’ SLOGANI

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, “Sayın Cumhurbaşkanım, TOKİ Tuzla 5 bin 750 Konut Maltepe projesi fiyatları çok pahalı. Söz verilen hakları iade edin. Ödemeler 240 aydan 180 aya indirildi. Yüzde 1 KDV yüzde 10 oldu. 0,49 faiz kaldırıldı. Söz verdiniz” yazılı pankart açıldı. Mağdurlar ayrıca, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan, bugün de AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum’a da “Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede” sloganıyla tepki gösterdi.

“ASKERİYEYE YAPILAN TESİSİN MALİYETİ DAR GELİRLİYE YÜKLENİYOR”

Mağdurlar adına açıklama yapan Fırat Balta, 2019 yılında verilen vaatlerle 2023’te verilen vaatlerin arasında çelişkiler olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“2019 yılında verilen vaatler, 860 ve 1100 TL taksit ödemesiyle beraber yaklaşık daire fiyatlarının 160 ve 210 bin olarak belirlenmesi neticesinde bizlere vaat edilen bir hak vardı. Yalnız 2023’e girdiğimizde daire fiyatlarının fahiş arttığını gördük. Normalde bir tane dairenin maliyeti 1,5 milyon olmasına rağmen devletin dar gelirli vatandaşa 3 milyon ve 4,5 milyon arasında bir daire vermesinin mümkün olmayacağını buradan belirtmek istiyoruz. Maliyet olarak Sayın Murat Kurum’un ve TOKİ’nin yapmış olduğu açıklamalarda, maliyetin kesinlikle bu dar gelirli vatandaşa yansıtılmayacağının açıklamasını kamuoyunda ve kamu kuruluşlarında belirtmişti. Maliyet açıklaması olarak belirtmek istediğimiz şudur. Maliyet olarak Tuzla bölgesinde, Maltepe’de 7 milyar TL’ye alınan arsanın 2,5 milyarını tutup askeriyeye tesis yapmalarıdır. 2,5 milyar yapılan tesisin maliyetini de bu dar gelirli vatandaşlara maalesef ki yükleniyor. Bunu devletin bir an önce çözmesi gerekli. Hazine’den yardım mı alınıyor, fon mu sağlanıyor; orası dar gelirli vatandaşın hiçbir şekilde umurunda olmaz.

“SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Seçim vaadi öncesinde bizlere verilen sözler vardı. Murat Kurum’un özellikle bizlere belirtmiş olduğu, hiçbir şekilde maliyet artışlarının sizlere yansıtılmayacağının hakkında bizlere bir vaadi vardı. Bu sözlerin tamamen yerine getirilmesini istiyoruz. Bundan sonraki aşamada yapacağınız, ‘İstanbul size hayal olacak’ dediğiniz projenin içerisinde şu anda İstanbul’a belediye başkanı adayı olarak kendisinin olduğunu görüyoruz. Sahaya indiklerinde bizleri her zaman karşısında görecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan seslenmek istiyoruz. Lütfen bu yanlıştan bir an önce dönülmesinin temennisindeyiz. 2019 yılında verilmiş olan hak sahiplerinin haklarının bir an önce iade edilmesini istiyoruz. Bizim özellikle vurguladığımız şudur. Siz dar gelirli vatandaşa müteahhit olarak faizli bir şekilde nasıl sabit taksit olmadan memur maaşı artışıyla kalkıp bizlere daire fiyatını belirliyorsunuz? Bu KDV oranının yüzde 0,1 bir olması, yüzde 10’a çıkartıp bu dar gelirli vatandaşa nasıl yükleneceğinin farkında mısınız? Lütfen bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Özellikle vurgulamak istediğimiz konu şudur. Tuzla 5 bin 750 konutların içerisinde 7 milyar TL’ye alınan arazinin 2,5 milyarını tutup da sosyal tesis olarak yaptığınız, bunu dar gelirli vatandaşa yüklemenin manası nedir?

“BU DAVADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Sizler dar gelirli vatandaşa TOKİ’yi yaparken, bizlere bu daireleri uygun bir şekilde vereceğinin sözünü verirken neden bunu dar gelirli vatandaşa yaptınız? Benim 4 yaşında bir tane kızım var. Daha doğmamıştı, bu proje başlamıştı. 4 yaşındaki kızımın cümlesi şudur. ‘Baba benim dairem nerede? Biz dairemize ne zaman geçeceğiz.’ Şu anda bakıyorsunuz, ülkede ekonomik şartlar aldı başını gitti. Bu bizi ilgilendirmez. Devlet, vermiş olduğu sözü bir an önce tutmalı. Burada bir engelli kardeşimiz var. Biz engelli kardeşimizin yanındayız. Biz gazi, şehitler, yetim, dul biz bunların yanındayız her zaman ve bunların her zaman sözcüsü olacağımıza burada namus ve şeref sözü veriyoruz. Bu davadan da hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Kendi evlerinde, kendi çocuklarının bakımıyla, durumuyla alakalı ivedi bir şekilde her zaman onlarla beraber olan kurumlar şu anda burada yok. Biz kurumun önündeyiz ama Murat Bey nerede? Son sözümüz budur. Lütfen bu yanlıştan bir an önce dönülmesidir.”