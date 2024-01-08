AKP İBB Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da simit dağıttı
AKP İBB adayı olarak ilan edilen Murat Kurum, Eyüpsultan Camii'nde sabah namazının ardından kendisini bekleyen gazetecilere simit dağıttı.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti.
Kurum, daha sonra kendisini bekleyen basın mensuplarına ve vatandaşlara simit dağıttı Murat Kurum'a, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.
Burada yaptığı açıklamada "Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Bizi hep çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiç bir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizle el ele kol kola inşallah bu süreci yürüteceğiz" diyen Kurum, "Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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