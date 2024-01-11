AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum bu defa gazetecilere döner dağıttı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:09

Güncelleme: 11.01.2024 - 14:26

AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar’a geldi. Burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AKP Avcılar Teşkilatı ile buluşan Kurum, ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi’nde esnafı ziyaret edip yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.

DÖNER KESTİ

Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı. Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.