AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum bu defa gazetecilere döner dağıttı
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar’da esnaf ziyareti sırasında döner kesip gazetecilere dağıttı.
AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar’a geldi. Burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AKP Avcılar Teşkilatı ile buluşan Kurum, ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi’nde esnafı ziyaret edip yurttaşlarla fotoğraf çektirdi.
DÖNER KESTİ
Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı. Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.
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