AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum bu defa gazetecilere döner dağıttı

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar’da esnaf ziyareti sırasında döner kesip gazetecilere dağıttı.

İHA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:09
AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum bu defa gazetecilere döner dağıttı
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AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında Avcılar’a geldi. Burada Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve AKP Avcılar Teşkilatı ile buluşan Kurum, ardından Merkez Mahallesi Marmara Caddesi’nde esnafı ziyaret edip yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. 

DÖNER KESTİ

Kurum, ziyaret sırasında bir dönerciye de uğradı. Burada döner kesen Kurum, kendisini takip eden gazetecilere ikram etti.


Murat Kurum döner ibb AKP

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