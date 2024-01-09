Murat Kurum'dan öğrencilere seçim vaadi: 'Mercimek çorbasını değiştiriyoruz, arada bir domates çorbası...'
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, gençlere yönelik seçim vaadini açıkladı ve 39 ilçede açılacak “Nevmekan” isimli yerlerde öğrencilere her gün mercimek çorbası, domates çorbası, tavuk suyu dağıtılacağını, her cuma akşamı da etli pilav verileceğini söyledi.
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalara başladı. Kurum’un dün Üsküdar’da “yeni mekan” anlamını taşıyan “nevmekan”da gençlere mercimek çorbası dağıttı.
Çorba dağıtımı sırasında gençlerle sohbet eden Kurum, “39 ilçemizde nevmekan olacak” dedi. Kurum, çorba dağıtımı sonrası gençlere hitap etti ve seçim vaadini “39 ilçede nevmekan, mercimek çorbası, arada bir domates çorbası, tavuk suyu ve her cuma da etli pilav” sözleriyle duyurdu.
“MÜJDE GİBİ MÜJDE VAR, BAYILACAKSINIZ”
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen X hesabında, "Toplanın gençler, müjde gibi müjde var, bayılacaksınız! İBB adayımız Murat Kurum'a vereceğiniz her oy, İstanbul’un her ilçesine Nevmekan’lar olarak dönecek. Yanlış duymadınız; 7-24 açık, ikramlı Nevmekan’ların keyfini, konforunu sadece Üsküdar değil, tüm İstanbul yaşayacak" notuyla bir video paylaştı.
Türkmen'in paylaştığı videoda konuşan Murat Kurum, şunları söyledi:
“Gençliğimizle, gençlerimizle birlikte bu mekanların sayısını artırmak için yola çıkıyoruz. Bu ve bunun gibi mekanlarımızı, 39 ilçemizde nevmekanlarımızı yapacağız. Kuracağımız ofislerde iş yapmanıza imkan sağlayacağız. Ayrıca arkadaşımız 'Hep mercimek çorbası çıkıyor' dedi. Mercimek çorbasını değiştiriyoruz. Arada bir domates çorbası, yayla çorbası, tavuk suyu başkanımız verecek. Her cuma da 6'da çorbanın dışında bir de etli pilav vereceğiz.”
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki seçimlerde gençlerin Millet Bahçelerinde ücretsiz çay ve kek yiyip içebileceklerini söylemişti.
Toplanın gençler, müjde gibi müjde var, bayılacaksınız!— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) January 8, 2024
İBB adayımız @murat_kurum’a vereceğiniz her oy, İstanbul’un her ilçesine Nevmekan’lar olarak dönecek.
Yanlış duymadınız;
7-24 açık, ikramlı Nevmekan’ların keyfini, konforunu sadece Üsküdar değil, tüm İstanbul yaşayacak! ?? pic.twitter.com/nGeSnUYj1m
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