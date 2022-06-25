AKP’nin kalelerinden Konya’da kriz manzaraları: 5 TL’nin üzerine yazıldı
Konya’da 5 liralık bir banknot üzerine yazılmış yazı, işsizlik ve yoksulluğun çarpıcı bir göstergesi oldu.
Konya’da bir yurttaşın 5 TL’lik banknot üzerine yazdığı bir not, ekonominin durumuyla ilgili tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, banknotun fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Yalım, “AKP'nin kalesi Konya'dan elimize ilginç bir para geçti. Bir vatandaşımız paranın üzerine; 'Konya'da geçen ay işten çıkarıldım. Cebimdeki son param bu 5 lira ile (2) ekmek aldım. Ne acı :(' diye not yazmış" dedi.
Yalım, "Hakikaten ne acı bir durum değil mi? Bu vatandaş şimdi ne yapsın? Ne yesin? Ne içsin? Hani sosyal devlet anlayışı? Hani sizin işsizlik sigortası fonu?" ifadelerini kullandı.
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