AKP’nin kalesinde Erdoğan'ı kahredecek görüntüler: Bakan boş meydana seslendi

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 19:05

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 19:06

Türkiye 14 Mayıs 2023 günü Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. AKP, seçimler öncesinde seçim kampanyasını resmen başlatırken, tören ve mitinglerin yapıldığı meydanlardaki erime sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün açılış töreni için geldiği Sivas’ta konuşma yaptı. Kurum’un konuşması sırasında meydanın büyük bir bölümünün boş kaldığı görülürken, havadan çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

AKP’NİN KALESİYDİ

Sivas’ta gerçekleştirilen son yerel seçimde AKP yüzde 49.35 oranında oy aldı. İktidarın kalesi olarak görülen Sivas’ta Bakan Kurum’un ziyaretine çok az sayıda partilinin gelmesi, anketlerde ortaya çıkan oy kaybını gözler önüne serdi.

“PROTOKOL HARİCİ KİMSE YOK”

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kurum’un kenti ziyaretine ilişkin “Seçime 39 gün kaldı. Sivas’ta gördüğümüz tablo bize Türkiye resmini de sunuyor. Halktan tamamen kopmuş bir iktidardan bahsediyoruz. Sayın Kurum’un katıldığı açılışta protokol harici kimse yok. O kadar reklam, şatafat ve harcama bu protokol içinmiş demek. Beş yıldır Sivas’a verilen sözler tutulmadı inanıyorum ki Sivaslılar 14 Mayıs’ta AKP’ya faturayı kesecek” açıklamasını yaptı.