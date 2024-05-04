AKP’nin kaybettiği Gaziosmanpaşa’da seçim öncesi ‘tanıdık’a rant

Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:53

Güncelleme: 04.05.2024 - 11:53

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde, 29 Mart’ta AKP’nin yönetimindeki Gaziosmanpaşa Belediyesi araç kiralama hizmeti alımı için ihaleye çıktı.

Kent temizliği için araç ve iş makinesi kiralama hizmeti alımı işin çıkan ihaleyi 39 milyon 539 bin TL’ye AKP’ye yakınlığıyla bilinen Teknik Katı Atık Yönetimi şirketi aldı.

Firmasının kurucusu Hasan Topaloğlu, AKP’li Numan Kurtulmuş’un yakın arkadaşı olarak da biliniyor. Şirket kamudan 2011 yılından bu yana 875 milyon 82 bin TL değerinde 77 ihale aldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2019 yılından bu yana temizlik aracı kiralama ihalesini aynı şirkete verdiği öğrenildi.

31 Mart seçimlerinde Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP’den CHP’ye geçmişti.