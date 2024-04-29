Kayyum atanmıştı! Satış ihalesinde 4,8 milyar lira teklif geldi

Yayınlanma: 29.04.2024 - 13:41

Güncelleme: 29.04.2024 - 13:41

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçen yıl eylül ayında Yalova ili ve Çorlu ile İnegöl ilçelerinde 425,000 aboneye gaz dağıtım hizmeti veren Armagaz, Çordaş ve İngaz doğalgaz dağıtım şirketlerine kayyum atamıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından pazar günü yayımlanan bültene göre 24-26 Nisan'da yapılan ihalelerde Armagaz doğalgaz dağıtım şebekesi ihalesinde 1.91 milyar lira ile en yüksek teklifi A Doğal Gaz ve Elektrik AŞ verdi.

Çordaş için en yüksek teklifi yine A Doğal Gaz ve Elektrik AŞ 1.48 milyar lira ile, İngaz için en yüksek teklifi ise Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ 1.4 milyar lira ile verdi.

İhale sonuçlarının kurul tarafından onaylanması halinde şebekeler en iyi teklifi veren şirketlere devredilecek.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kurulumuz tarafından atanan yönetim kurulu üyelerimiz 7 ay boyunca bu konuda üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiler. İhale sürecimiz de tüm şeffaflığı ile gerçekleştirildi. Tüketicilerimizin enerji tedarikinin aksatılması riskini gördüğümüz durumlarda EPDK olarak gerekli tedbirleri kararlılıkla alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İhale şartnamesi satın alan ve teklif vermeye yeterli görülen firmalar şunlar oldu:

Torunlar Enerji Sanayi ve Tic. AŞ

Palmet Gaz Grup AŞ

Sel-tan İnş. Tic. Ve San. AŞ

A Doğalgaz ve Elektrik AŞ

Akmercan Turizm Taşıma Ltd Şti

Aksa Doğalgaz Dağıtım AŞ

MBD İnşaat San. ve Tic. AŞ

Likitgaz Dağıtım ve Endüstri AŞ

Dema Grup Altyapı Taahhüt AŞ