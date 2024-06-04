AKP'nin Kızılcahamam kampında 'sistem' eleştirisi: Eski vekiller yeni vekillere tepki gösterdi

Yayınlanma: 04.06.2024 - 18:37

Güncelleme: 04.06.2024 - 18:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AKP’nin kampında en önemli gündemlerden birinin “değişim” olduğu belirtildi.

AKP’de “değişimin” önce il ve ilçe teşkilatlarının kurultaylarında gerçekleşeceği, olağan kurultayın da ancak 2025 yılında yapılacağının değerlendirilmesi üzerine bazı milletvekillerinin “kurultayın bu tarihte yapılacak olmasına itiraz ettiği” ve “Değişimde geç kalıyoruz” eleştirilerini dile getirdikleri ifade edildi.

Bakanların sunumları sonrasında milletvekillerinin tek tek söz alarak kendi illeriyle ilgili sorunları toplantıda dile getirmesinin de kampa katılan bazı eski milletvekilleri tarafından “tepkiyle karşılandığı” ileri sürüldü.

Bazı eski milletvekillerinin, sorunları tek tek dile getiren milletvekillerine, “Siz bakanlarla bire bir konuşamıyor musunuz? Bakanlardan randevu alıp sorunları anlatabilirsiniz. İl sorunlarını konuşmaktan seçim sonuçlarını değerlendiremiyoruz. Buraya geliş amacımız ne?” diyerek, kamplarda artık eskiden olduğu gibi konuşulması gerekenlerin konuşulamadığı eleştirisini getirdikleri ifade edildi.

‘ÖZEL HASTANELERE YÖNLENDİRİYORSUNUZ’

Öte yandan milletvekillerinin kampta en fazla eleştirdiği isimlerden birinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu ileri sürüldü.

Seçim çalışmaları sırasında en fazla yurttaşlardan sağlıkta yaşanan sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren milletvekillerinin, Bakan Koca’yı, “devlet hastenelerindeki randevu sisteminde yaşanan yoğunluk ve sorunlar nedeniyle insanların özel hastanelere yönelmek zorunda kaldığı ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini” ilettikleri de ifade edildi.

Bakan Koca’nın da MHRS’de yaşanan sorunlar üzerine “onaylı randevu” sistemini başlattıklarını söylediği ifade edildi.

SUNUMLAR ‘RAHATSIZLIK YARATTI’

Öte yandan toplantıda AKP yönetiminin 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine ilişkin raporlara, bazı milletvekillerinin tepki gösterdiği de kaydedildi.

AKP’nin seçim döneminde uyguladığı seçim çalışmalarının “başarılı olduğunun” söylenmesi üzerine milletvekillerinin, “Siz şimdi ne diyorsunuz? Yani ameliyat başarılı geçti ama hasta öldü mü demek istiyorsunuz” itirazında bulundukları da ifade edildi.