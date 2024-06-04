AKP'nin Kızılcahamam kampında 'sistem' eleştirisi: Eski vekiller yeni vekillere tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hafta sonu Kızılcahamam’da toplanan AKP İstişare Kampı’na, “sistem” eleştirisi damga vurdu. Kampta milletvekillerinin bakanların yaptığı sunumların ardından tek tek söz alıp, illerine yönelik sorunları gündeme getirmesine eski milletvekillerinin “Siz bakanlarla bire bir konuşamıyor musunuz İl sorunlarını konuşmaktan seçim sonuçlarını değerlendiremiyoruz. Buraya geliş amacımız ne?” tepkisini gösterdikleri öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında hafta
sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AKP’nin kampında en önemli gündemlerden
birinin “değişim” olduğu belirtildi.
AKP’de “değişimin” önce il ve ilçe teşkilatlarının
kurultaylarında gerçekleşeceği, olağan kurultayın da ancak 2025 yılında
yapılacağının değerlendirilmesi üzerine bazı milletvekillerinin “kurultayın bu
tarihte yapılacak olmasına itiraz ettiği” ve “Değişimde geç kalıyoruz”
eleştirilerini dile getirdikleri ifade edildi.
Bakanların sunumları sonrasında milletvekillerinin tek tek
söz alarak kendi illeriyle ilgili sorunları toplantıda dile getirmesinin de
kampa katılan bazı eski milletvekilleri tarafından “tepkiyle karşılandığı”
ileri sürüldü.
Bazı eski milletvekillerinin, sorunları tek tek dile getiren
milletvekillerine, “Siz bakanlarla bire bir konuşamıyor musunuz? Bakanlardan
randevu alıp sorunları anlatabilirsiniz. İl sorunlarını konuşmaktan seçim
sonuçlarını değerlendiremiyoruz. Buraya geliş amacımız ne?” diyerek, kamplarda
artık eskiden olduğu gibi konuşulması gerekenlerin konuşulamadığı eleştirisini
getirdikleri ifade edildi.
‘ÖZEL HASTANELERE YÖNLENDİRİYORSUNUZ’
Öte yandan milletvekillerinin kampta en fazla eleştirdiği isimlerden birinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğu ileri sürüldü.
Seçim çalışmaları sırasında en fazla yurttaşlardan sağlıkta yaşanan sorunlarla karşılaştıklarını dile getiren milletvekillerinin, Bakan Koca’yı, “devlet hastenelerindeki randevu sisteminde yaşanan yoğunluk ve sorunlar nedeniyle insanların özel hastanelere yönelmek zorunda kaldığı ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini” ilettikleri de ifade edildi.
Bakan Koca’nın da MHRS’de
yaşanan sorunlar üzerine “onaylı randevu” sistemini başlattıklarını söylediği
ifade edildi.
SUNUMLAR ‘RAHATSIZLIK YARATTI’
Öte yandan toplantıda AKP yönetiminin 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine ilişkin raporlara, bazı milletvekillerinin tepki gösterdiği de kaydedildi.
AKP’nin seçim döneminde uyguladığı seçim çalışmalarının “başarılı olduğunun” söylenmesi üzerine milletvekillerinin, “Siz şimdi ne diyorsunuz? Yani ameliyat başarılı geçti ama hasta öldü mü demek istiyorsunuz” itirazında bulundukları da ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Şehit pilotların kimlikleri belli oldu!
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- Akaryakıta zam pompaya yansıdı
- 15 yılda 8 bin 263 kişi geldi
- 'Basit sorulara şaşırmayın'
- Sonbahara kadar dolar artmadan kalır mı?
- Kadın Meclisleri'nden TRT Spor'un o açıklamasına tepki