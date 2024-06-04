Sinem Dedetaş AKP döneminde verilen taşınmazları geri aldı

31 Mart Yerel Seçimleri'nden AKP'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde başkan Sinem Dedetaş, AKP döneminde vakıflara bedelsiz verilen 25 taşınmazı geri alıyor.

AA
Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:09
Sinem Dedetaş AKP döneminde verilen taşınmazları geri aldı
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Üsküdar Belediyesi'nin meclis toplantısında STK'lere yapılan tahsislerin iptali, emeklilere pazar desteği ve Gezi Parkı olayları konuşuldu. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başkanlığındaki toplantı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Meclis gündeminin 4. ve 5. maddelerinde yer alan bazı dernek ve vakıflara yapılan bedelsiz taşınmaz tahsislerin iptaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, şunları dile getirdi:

"Amacımız, Üsküdarlıların kaynaklarını doğru kullanmak, her adımını hukuka uygun olarak atmak. Sayıştayın belediyemiz özelindeki denetim raporunda bu konuya ilişkin tespitleri var.

"PROTOKOLLERİNİN HAZIRLIĞININ YAPILMASI LAZIM"

"Bu tespitler diyor ki: 'İşbirliği protokollerinin süresi 30 yıldan uzun tutulamaz.' Burada 49 yıllık işbirliği protokolleri yapılmış. Bu tahsislerin iptali ve yeni işbirliği protokollerinin hazırlığının yapılması lazım."

Dedetaş'ın konuşmasının ardından Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün çeşitli STK'lerle geçmiş dönemde yapılan işbirliği protokolleri ve tahsis kararlarına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edilerek komisyona gönderildi.

Komisyonun kararının perşembe günü meclise getirilerek oylanması bekleniyor.


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