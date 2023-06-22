AKP'nin kongre tarihi belli oldu!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 11:40

Güncelleme: 22.06.2023 - 11:41

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin kongre sürecine ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Kandemir, "Önce büyük kongre sonra İl ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız" dedi.

"DEĞERLENDİRMELERİMİZİ YAPIYORUZ"

Kandemir'in açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız geniş bir istişare ekibi kuruyor. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Seçimler tamamlandı, bakanlar şekillendi. Çok güçlü bir Meclis grubu, çok güçlü bir üst düzey demokrasi. Şimdi siyasette yeni bir yenilenme ve sonrasında yerel seçimlere doğru hazırlanıp doğru isimleri aday göstereceğiz.

"KONGRE 16 YA DA 30 EYLÜL'DE"

Önce büyük kongre sonra İl ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de MKYK'da karar almak suretiyle Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız. Kendi yol haritamızı çizdik. Hiç boşluk vermeyen bir hareket. Hem çalışmaya hem de bu anlamda kadrolarla ilgili tasarrufta bulunulacaksa biz aynen devam ediyoruz.

Aslında seçimden önce tam da söylediğimiz şeyin birebir tezahürünü izliyoruz. Bir tarafta dünyanın değişimine direnen, ben merkezli anlayışı CHP'de. Diğer tarafta da toplumdaki değişimi okuyan, dünyadaki değişime göre hemen pozisyon alan, entegrasyonu çok iyi başarmış bir siyasi hareket ve ittifak. Aslında milletimizin iki ittifak arasındaki değişimi Seçim öncesinde görmüş oldu."