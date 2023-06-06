CHP’nin kongre takvimi belli oldu
CHP‘nin kongre takvimi belli oldu. İlçe delegelerinin belirlenmesi için 3 Temmuz tarihinde başlayan süreç, 15 Ekim’e kadar devam edecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), seçimler nedeniyle ertelenen büyük kurultay süreci başladı. CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, parti 6 Haziran itibarıyla il ve ilçe kongrelerini başlattı.
CHP’nin takvimine göre, 3 Temmuz’da ilçe delege seçimleri başlatılan süreç 30 Temmuz’a kadar devam edecek. Partinin ilçe kongreleri ise 5 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, 16 Eylül’de başlayan il kongreleri de 15 Ekim’de tamamlanacak.
Olağan kurultay ise il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi tarafından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecek.
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