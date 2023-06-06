CHP’nin kongre takvimi belli oldu

CHP‘nin kongre takvimi belli oldu. İlçe delegelerinin belirlenmesi için 3 Temmuz tarihinde başlayan süreç, 15 Ekim’e kadar devam edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2023 - 20:48
CHP’nin kongre takvimi belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), seçimler nedeniyle ertelenen büyük kurultay süreci başladı. CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, parti 6 Haziran itibarıyla il ve ilçe kongrelerini başlattı.

CHP’nin takvimine göre, 3 Temmuz’da ilçe delege seçimleri başlatılan süreç 30 Temmuz’a kadar devam edecek. Partinin ilçe kongreleri ise 5 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, 16 Eylül’de başlayan il kongreleri de 15 Ekim’de tamamlanacak.

Olağan kurultay ise il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi tarafından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecek.


CHP kongre

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