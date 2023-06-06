CHP’nin kongre takvimi belli oldu

Yayınlanma: 06.06.2023 - 20:48

Güncelleme: 06.06.2023 - 20:48

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), seçimler nedeniyle ertelenen büyük kurultay süreci başladı. CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, parti 6 Haziran itibarıyla il ve ilçe kongrelerini başlattı.

CHP’nin takvimine göre, 3 Temmuz’da ilçe delege seçimleri başlatılan süreç 30 Temmuz’a kadar devam edecek. Partinin ilçe kongreleri ise 5 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, 16 Eylül’de başlayan il kongreleri de 15 Ekim’de tamamlanacak.

Olağan kurultay ise il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi tarafından belirlenecek bir tarihte gerçekleştirilecek.