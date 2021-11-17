Son dakika | Yüzde 50+1 açıklaması: Erdoğan Meclis'i işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50+1 tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2021 Çarşamba, 13:41
Son dakika | Yüzde 50+1 açıklaması: Erdoğan Meclis'i işaret etti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yüzde 50+1 tartışmaları üzerine konuşan Erdoğan, "Karar merci TBMM'dir yeni karar verir mi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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