Son dakika | Yüzde 50+1 açıklaması: Erdoğan Meclis'i işaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50+1 tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Yüzde 50+1 tartışmaları üzerine konuşan Erdoğan, "Karar merci TBMM'dir yeni karar verir mi göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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