AKP, Bahçeli’nin açıklamaları sonrası '50+1' konusunda geri adım attı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 04:00

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli “yüzde 50+1” şartı için “Mahsurlu olduğunu anladık” dediğini belirtmişti. Erdoğan’ın konuyla ilgili AKP MKYK toplantısında Karamollaoğlu ile “yüzde 50+1”i konuştuklarını doğruladığı öğrenildi. Ancak “Mahsurlu olduğunu anladık” şeklindeki bir ifadeye yer vermedi. Erdoğan’ın, toplantıda söz konusu görüşmeyi, “Temel Bey’le yüzde 50+1 üzerine konuştuk ancak diğer söylenenlerin hiçbiri doğru değil” sözleriyle yorumladığı belirtildi.

AKP’li İbrahim Aydemir, önceki gün “50+1 suni ittifakların önünü açıyor. HDP ile İYİ Parti’nin normal şartlarda bir araya gelme şansı yok” ifadelerini kullanmıştı. MHP lideri Bahçeli’nin dünkü konuşmasının ardından AKP’de değişen tavır dikkat çekti. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dünkü konuşmasında şunları kaydetti:

“Milletimizin temsil yetkisini en güzel şekilde kullanılabilmesinin yolu olduğu için biz yüzde 50+1’in arkasındayız. AK Parti ve MHP ile Cumhur İttifakı olarak milletimizin bugüne kadar yüzde 80’ine yakınının bir kez de olsa oyunu almışız. Demek oluyor ki biz 2023 seçimlerinde yüzde 75 hedefine ulaşmak için çalışıyoruz.”

‘ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEREKLİ’

AKP kulislerinde “Eğer anayasa değişikliği gündeme gelirse muhalefet de güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını ön plana koyar. Sadece yüzde 50+1 değil, diğer maddelerde de TBMM’de değişiklik istenir. Bu durum Türkiye’yi yeni bir açmaza sürükler. O yüzden revize yok” yorumları yapılıyor.