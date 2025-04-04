AKP'nin kurucularından Hüseyin Çelik, İmamoğlu'na yapılanları eleştirdi! Dikkat çeken çıkış: 'Halkın iradesini zorla...'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:21

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:22

AKP'nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Sözcü TV'de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İktidara yönelik eleştirilerini dile getiren Çelik, İmamoğlu'na yapılanları da eleştirdi.

Çelik, "Bugün geldiğimiz noktada 3Y ile ilgili bugün geldiğimiz nokta itibariyle beni de çok rahatsız eden şeyler var. Bunu çeşitli vesilelerle söylüyorum" dedi.

"BENİ DE ÇOK RAHATSIZ EDEN ŞEYLER VAR"

Çelik, "AKP iktidara geldiği zaman yasaklarla mücadele etti. Vatandaşın önündeki yasakları kaldırmak için çok çabaları vardı. Yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele etti. Bugün geldiğimiz noktada 3Y ile ilgili bugün geldiğimiz nokta itibariyle beni de çok rahatsız eden şeyler var. Bunu çeşitli vesilelerle söylüyorum" diye konuştu.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkasına yapmamalıyız. 1998'de sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yasak getirildi. Belediye başkanlığı düşürüldü ve hapishaneye gönderildi. Ben o gün Doğru Yol Partisi'ndeydi, şiddetli tepki gösterdim. Aynı partide olmamıza rağmen haksız ve hukuksuz buldum. Türkiye'deki temel problem şudur, haksızlık bize yapıldığında sesimiz çıkıyor."

"HALKIN İRADESİYLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAZ"

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması kabul edilebilir değil, protesto hakkının elden alınması telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Unutulmamalıdır ki AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün sayın Erdoğan ve AK Parti'ye yapılanlar da yanlıştı, bugün sayın İmamoğlu ve CHP'ye yapılanlar da yanlış. Halkın iradesiyle bilek güreşi yapılmaz.

Bugün CHP'li arkadaşların sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve kendisinin de hapse atılmasına itiraz etmeleri, protesto gösterileri yapmalarını ben son derece haklı ve demokratik buluyorum."

KENDİ MAHALLESİNE SESLENDİ

"O gün sayın Tayyip Erdoğan yasaklandığı zaman, vesayet taraftarları zil takıp oynadı. Bugün bana yapılan yarın sana yapılır. Özellikle kendi mahalleme söylüyorum. Biz Ahmet'i, Mehmet'i tartışırken esası, özü, sistemi tartışmıyoruz. Gücü elinde bulunduran kendi haklı kabul ediyor. Haklı olan güçlü olmalıdır, güçlü olan kendini haklı kabul etmemelidir. Geldiğimiz noktada Türkiye'yi hiç iyi bir noktada görmüyorum."