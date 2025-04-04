CHP'li Aykut Erdoğdu'dan AKP yöneticilerine çok sert 'Mahir Polat' uyarısı: 'Başlarım sizin iletişim stratejinize! Bu tahliyeyle yenilmiş olmazsınız, azıcık insan olursunuz'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:11

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:12

Saray talimatıyla İBB'ye yönelik başlatılan "kent uzlaşısı" operasyonu nedeniyle tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Marmara Cezaevi’nden götürüldüğü Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’nde anjiyo oldu.

Polat, anjiyonun ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Avukat Erkam Erdem, X hesabından Polat’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı, müvekkilinin tansiyonunun ölümcül düzeyde yükseldiğini, hipertansiyon nedeniyle de kalp, beyin ve böbrekler açısından riski altında olduğunu söyledi.

"KALP KRİZİ, BEYİN KANAMASI RİSKİ DAİMİ"

Erdem, “Mahir Polat’ın hastaneden taburcu edilmesi sağlığının stabil hale geldiğini göstermiyor. Hipertansiyon devam ediyor, bu tansiyon beynine, böbreklerine ve özellikle kalbine zarar vermeye devam ediyor ve kalp krizi, beyin kanaması riski daimi” dedi.

Ayrıca Erdem, cezaevi ve hastane sevki arasında geçen yolun en az 1 saat sürmesi, kelepçeli ve kapalı kasa araç nedeniyle hastaneye sevkin zorluk yarattığını da söyledi, “Hastaneden taburcu olduktan sonra yeniden hastaneye kaldırılmasını gerektirecek ölçüde tansiyonu yükselmiş ancak cezaevinden hastane sevkindeki zorluklar nedeniyle dayanılmaz olmadıkça sevk istemeyeceğini söyledi” diye yazdı.

CHP'Lİ ERDOĞDU'DAN ÇAĞRI

Son olarak CHP'li Aykut Erdoğdu, X hesabından AKP yöneticilerine "uyarı" yaptı.

"Aklı başında AKP yöneticilerini uyarıyorum. Şu an ülkenin nabzı Mahir’in kalbinde atıyor. Başlarım sizin iletişim stratejinize. Mahir’in başına birşey gelirse olabilecekleri hesaplıyor musunuz?" diyen Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Mahir’i serbest bırakın. Bu tahliyeyle yenilmiş olmazsınız.Azıcık insan olursunuz. Bu memleketin asayişini, dirliğini, düzenini sizden daha çok biz düşünüyoruz. Yazık bu güzel Vatan bu mazlum Millet kimlerim eline kaldı."