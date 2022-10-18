AKP’nin mali denetim sonuçları karşılaştırıldı: Bağış düştü mallar arttı

18 Ekim 2022 Salı, 04:00

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) AKP’ye yönelik mali denetim sonuçlarını karşılaştırdı. Esen, partinin bağış ve yardım gelirlerinin düştüğünü buna karşın mal varlığı gelirlerinde önemli oranda artış kaydedildiğini bildirdi.

Esen’in değerlendirmeleri şöyle:

- AKP’nin gelirleri içerisinde en büyük pay devlet yardımı. Toplam gelirler içinde bu payın oranının (seçim yapılan yıllarda daha yüksek olmak üzere) yüzde 51-76 arasında değiştiği görülüyor.

- İkinci en büyük gelir kaynağı, bağış/yardımlardan oluşuyor. Ancak 2019’da AKP gelirlerinde, ikinci sırayı parti mal varlığından elde edilen gelirlerin aldığı, bağış/yardım gelir tutarlarında azalma olduğu görülüyor. Toplam gelirlerin: 2016’da yüzde 28; 2017’de yüzde 43’ünü oluşturan bağış ve yardım gelirlerinin oranı, 2019’da yüzde 8.4’e geriledi. Bu gerileme durumu tahsil edilen rakamlarda da görülüyor. 2016’da 43.8 milyon TL, 2017’de 99.4 milyon TL bağış/yardım tahsil edilmişken 2019’da bu rakam 36.8 milyon TL olarak gerçekleşti.

- Parti mal varlığı gelirlerinde ise önemli oranda artış kaydedildi. 2016 ve 2017’de toplam gelirlerin yüzde 1.5- 1.7’sini oluşturan mal varlığı gelirlerinin oranı 2019’da yüzde 10.7 yükseldi.

AİDAT AZALIYOR

- Siyasi partilerin temel; en başta gelen/gelmesi gereken aidat gelirlerinin, toplam gelirler içinde önemli pay oluşturmadığı biliniyor. Bununla birlikte AKP aidat gelirlerinde, yıllar itibarıyla artış/mevcut durumun korunması bir yana, yüksek oranlı azalma görüldü. Mayıs 2022 itibarıyla 11 milyon üyesi olan AKP’de: 2016’da 4.3 milyon TL, 2017’de 4.4 milyon TL üye aidat geliri sağlanmışken 2019’da üye aidat geliri olarak toplam 2.9 milyon TL tahsil edilebildi.