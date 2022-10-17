Tartışma yaratan fotoğraflar: Türkiye yastayken AKP'de yüzler gülüyor
41 maden işçinin yaşamını yitirdiği Amasra'daki facianın ardından AKP Genel Merkez yöneticileri Zonguldak'ta gülen yüzleriyle verdikleri fotoğraflar dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Bartın'da 41 işçinin yaşamını yitirmesine yol açan maden facianın yasını tutarken komşu il Zonguldak'ta AKP genel merkez yöneticilerinin verdiği fotoğraflar tartışma konusu oldu.
Facia nedeniyle Zonguldak bağlantılı bütün etkinlikler iptal edilirken AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın tarihinde bir değişikliğe gidilmedi.
Zonguldak'ın yerel gazetesi Pusula'nın aktardığına göre, kentteki bir otelde yapılan toplantının ardından paylaşılan fotoğraflar da dikkatlerden kaçmadı.
AKP Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Şule Köseoğlu’nun katıldığı toplantı geç saatlere kadar sürdü.
15 Ekim'de AKP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, sosyal medya hesabından Özhaseki ve Köseoğlu'yla fotoğraflarını paylaştı.
Maden faciasının ertesi günü paylaşılan fotoğraflarda, AKP yöneticilerinin gülerek verdikleri pozlar rahatsızlık yarattı.
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