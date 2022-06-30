AKP'nin masasındaki anket belli oldu: 'Neden kızgınsınız?'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehirlerde, ‘AKP'ye neden kırgınsınız?’ anketi yaptıklarını belirtti. Özhaseki, "Yüzde 50’yi çok rahat geçebiliyoruz" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bazı büyükşehirlerde 'AKP'ye neden kızgınsınız?' diye anket yaptıklarını bildirdi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, anket çalışmaları yürüttüklerini belirten Özhaseki, en fazla kamuoyu yoklaması yapan parti olduklarını belirtti.
Özhaseki, Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehirlerde, ‘AKP'ye neden kırgınsınız?’ diye sorduklarını belirterek, "İstanbul’da birinci sırada Suriyeli sığınmacılar, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara’da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyelilerle ilgili meseleler çıktı. Biz şimdi bunları birebir takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Toplumun nabzını tutmaya çalıştıklarını belirten Özhaseki, "Ekonomik meselelerle ilgili kırgın olan veya dargınlığı olanlar kararsızlığa doğru gidiyorlar. Bir başka partiyi tercih edip de ‘Ben artık AK Parti’den vazgeçtim’ diyen yok. ‘Ümidiniz yok mu AK Parti’den? Vaz mı geçtiniz?’ diye soruyoruz, asla ‘evet’ cevabı yok. ‘Bu sorunları kim çözecek’ diye soruyoruz, yüksek oranda ‘AK Parti çözecek’ diyorlar. Bizden beklentileri var" iddiasında bulundu.
Erdoğan’ın adaylığına yönelik parti anketlerine dair konuşan Özhaseki, "Çok şükür en çok sevindirecek taraf burası. Cumhur İttifakı olarak biz bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın oyu, partilerin oyundan daha yüksek. Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50’yi çok rahat geçebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
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