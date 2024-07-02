AKP'nin Meclis'teki vekil sayısı düştü

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:51

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:54

Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum'un atanmasıyla Kurum'un milletvekilliği düştü. Toplam milletvekili sayısı 593'e, AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 264'e indi.

Ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AKP tarafından bir milletvekili bildirilecek. Ardından komisyonda başkan seçimi yapılacak.