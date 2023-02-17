AKP’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına Kalyon İnşaat’ın sahibi de katıldı

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 06:03

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yaklaşık 6 saat süren toplantının ana gündemi depremdi. Toplantıda önemli kararlar alındı.

Erdoğan’ın depremin ilk günlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle “sinirli olduğu” ve kurmaylarına da bu konuda “sert uyarılarda bulunduğu” belirtilirken toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile muhalefet tarafından “beşli çete” olarak adlandırılan şirketler arasındaki Kalyon İnşaat’ın sahibi Cemal Kalyoncu’nun da katılması dikkat çekti.

"AKTİF ROL AL" TALİMATI

Toplantıda, Erdoğan’ın deprem bölgelerinin en hızlı şekilde yeniden inşası için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi aldığı ve Kalyoncu’ya da “yardımda bulunması ve deprem bölgesindeki konteyner kent ve konutların inşasında aktif rol alması gerektiğini söylediği” ileri sürülürken Kalyoncu’nun “‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına da bağışta bulunmasını istediği” iddia ediliyor. Kalyoncu’nun Erdoğan’ın “talimatı” sonrasında TV’lerdeki ortak yayına, “bağışta bulunduğu ve konteyner inşaatlarında da aktif rol alacaklarını açıkladığı” kaydediliyor.

FATURA VALİLERE

Edinilen bilgiye göre toplantıda OHAL ilan edilen illerin valilerinin de “görevden alınacağı” belirtildi. Depremin ilk anlarında valilerinin “illerde koordinasyon sağlamakta zorlandığı ve merkezi yönetime yeterli ve ayrıntılı bilgi aktarmadıklarının değerlendirildiği” ifade edilirken Erdoğan’ın kısa süre içinde söz konusu valileri görevden alacağı ileri sürüldü. Depremde Adıyaman’da “yurttaşların valiye olan tepkisinin” de konuşulduğu ileri sürülen toplantıda, “Valilikler şehirlerine ilişkin doğru bilgilendirme yapacak ki merkezi hükümet adım atacak. Ancak şehirlerinde ne olduğunu anlayamayan valiler oldu, halkın tepkisini toplayan valiler var” değerlendirmesinin yapıldığı da belirtiliyor.

AFET BAKANLIĞI KURULACAK

Elazığ ilinin de “afet bölgesi” ilan edilerek depremden etkilenen il sayısının 11’e yükseltildiği toplantıda Erdoğan’ın, “Afet bakanlığının kurulmasını istediği, olası başka depremler için anında müdahale edilebilecek AFAD gibi kurumların bu bakanlık altında toplanmasını istediği” de kaydediliyor. Erdoğan’ın kurmaylarına, “depremin ilk 48 saatinde yaşanan aksaklıklar için”, “Bunun hesabını tek tek soracağım” dediği kaydediliyor. Erdoğan’ın ayrıca tüm teşkilatlar başta olmak üzere parti yönetimi ve milletvekillerinin de bölgelerde çalışmalar yürütmesini istediği de belirtiliyor.

"SEÇİMLER EN GEÇ 18 HAZİRAN’DA YAPILMALI"

AKP MYK’deki toplantının bir diğer başlığı daha önce 14 Mayıs’ta yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri olduğu belirtiliyor. AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin de katıldığı toplantıda Erdoğan’ın, “YSK’nin seçimlerle ilgili hazırlıklarının ne aşamada olduğunu sorduğu” ifade ediliyor. Seçimlerde “ertelemenin düşünülmediği, ertelenmesi halinde Cumhur İttifakı’nın seçimleri kaybetme ihtimalinin doğacağının da belirtildiği” dile getirilen toplantıda, nihai kararı ise Erdoğan’ın alacağı belirtiliyor. Ancak “seçimlerin en geç 18 Haziran’da yapılması gerektiğinin altının çizildiği” belirtilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MYK’nin ardından dün Cumhur İttifakı’nın

ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiğine dikkat çekiliyor.