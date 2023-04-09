AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? AKP aday listesinde kimler var?
AKP'nin milletvekili aday listesi merak ediliyor. Peki, AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? AKP aday listesinde kimler var?
Seçimlere az kala, AKP'nin milletvekili aday listesi merak ediliyor. ''AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? AKP aday listesinde kimler var?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
AKP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
AKP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. Basına yansıyan bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadığı öğrenildi.
AKP ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?
NTV'nin haberine göre 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesine giren isimler şu şekilde:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra
Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş
Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan
Ankara 3. Cansın Yılmaz
Resul Kurt Adıyaman 1. Sıra adayı
Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı 1. Ruken Kilerci
Artvin 1. Sıra - Faruk Çelik
Balıkesir 1. Sıra – İsmail Ok
Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)
Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala
Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü
Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı
İzmir’den Mehmet Ali Çelebi
Kahramanmaraş – Mehmet Şahin
Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Kocaeli 1. Sıra – Sadettin Hülagü
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.
Manisa 1. Sıra – Bahadır Yenişehirlioğlu
Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra
Mahmut özer - Ordu 1. sıra
Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra
Nureddin Nebati – Mersin 1. sıra
Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş
Mehmet Muş – Samsun
Adil Karaismailoğlu – Trabzon
Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. sıra
Mustafa Şen -Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra
Ömer çelik – Adana 1. sıra
Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2. sıra
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