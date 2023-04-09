AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? AKP aday listesinde kimler var?

AKP'nin milletvekili aday listesi merak ediliyor. Peki, AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? AKP aday listesinde kimler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 16:12
AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? AKP aday listesinde kimler var?
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Seçimlere az kala, AKP'nin milletvekili aday listesi merak ediliyor. ''AKP'nin milletvekili aday listesi belli oldu mu? AKP aday listesinde kimler var?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

AKP'NİN MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

AKP'nin milletvekili aday listesi açıklandı. Basına yansıyan bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadığı öğrenildi.

AKP ADAY LİSTESİNDE KİMLER VAR?

NTV'nin haberine göre 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesine giren isimler şu şekilde:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

 

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

 

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

 

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

 

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

 

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

 

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan 

 

Ankara 3. Cansın Yılmaz

 

Resul Kurt Adıyaman 1. Sıra adayı

 

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

 

Ağrı 1. Ruken Kilerci

 

Artvin 1. Sıra -  Faruk Çelik

 

Balıkesir 1. Sıra –  İsmail Ok

 

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

 

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

 

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

 

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü

 

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

 

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

 

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

 

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

 

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

 

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

 

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu

 

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

 

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

 

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

 

İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı

 

İzmir’den Mehmet Ali Çelebi

 

Kahramanmaraş – Mehmet Şahin

 

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

 

Kocaeli 1. Sıra –  Sadettin Hülagü

 

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Bahadır Yenişehirlioğlu

 

Derya Yanık – Osmaniye 1. sıra

 

Mahmut özer - Ordu 1. sıra

 

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra

 

Nureddin Nebati – Mersin 1. sıra

 

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

 

Mehmet Muş – Samsun

 

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

 

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. sıra

 

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. sıra

 

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. sıra

 

Mustafa Şen -Trabzon 2. sıra

 

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

 

Ömer çelik – Adana 1. sıra

 

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2. sıra

 


AKP Milletvekili milletvekili adayı

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