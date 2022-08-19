AKP'nin reklam filmlerini seslendiren Sancar, 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla ifade verecek

AKP'nin reklam filmlerini seslendiren Ahmet Cihat Sancar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla ifade verecek.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2022 Cuma, 12:26
AKP'nin reklam filmlerini seslendiren Sancar, 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla ifade verecek
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, AKP'nin reklam filmlerinde görev alan seslendirmen Ahmet Cihat Sancar'ın, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ifade vereceğini açıkladı.

Söz konusu Twitter'dan duyuran Haskoloğlu'nun paylaşımı şöyle:

''AK Parti’nin reklam filmlerini seslendiren Ahmet Cihat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla yarın ifade verecek.''

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

Twitter hesabından mesaj yayınlayan Ahmet Cihat Sancar, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddialarını yalanlayarak, ''Bir müfteri suç duyurusunda bulunmuş...'' sözlerini kullandı.

Sancar'ın mesajının tamamı şu şekilde:

''Bir müfteri Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'a hakaret ettiğim gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Ben Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişim, ben.  Ahmet Cihat Sancar, ben.''


Ahmet Cihat Sancar Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'a hakaret

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