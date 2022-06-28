AKP'nin seçim hamlelerinde yeni yol: YKS'den sonra üye olduklarını gördüler!

28 Haziran 2022 Salı, 18:29

Kayyum idaresindeki Edremit Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını duyurmuştu. Bunun üzerine adaylar da bu olanaktan yararlanmak için belediyeye başvurdu.

Adaylar belediyeye, sınava gireceklerini ibraz etmek için kendilerinden istenen kimlik bilgilerini verdi. Sınav yapıldı, aradan haftalar geçti. Bazı adaylar siyasi parti üyeliklerini sorguladığında gözlerine inanamadı. Çünkü ekrandaki görüntüde AKP'ye üye oldukları bilgisi bulunuyordu.

"CUMHURBAŞKANI'NA GÖSTERMEK İÇİN..."

Edremit'te yaşayan A.B. de bu "kurban"lardan biri oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanan A.B, YKS'ye de kendisini denemek için girdiği sınavdan AKP üyesi olarak çıktı. Cumhuriyet'e konuşan A.B, o süreci şöyle anlattı:

"Edremit Belediyesi, sınava girecek öğrencilerin giriş ücretlerini karşılayacağını açıkladı. Bunun üzerine ilçedeki öğrencilerin hemen hemen hepsi kimlik bilgilerini verip kayıt işlemlerini yaptılar. Sınava girdik, aradan zaman geçti. Bir arkadaş, 'izinsiz şekilde üyelik yapılıyor' diye duyum almış, bana da iletti."

Arkadaşının siyasi parti üyeliği var mı diye baktığında AKP'ye üye yapıldığını gördüğünü anlatan A.B., kendisi baktığında kendisinin de üyeliğini gördüğünü söyledi. A.B., AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda kente yaptığı ziyarete dikkat çekti. A.B., "Büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'na göstermek için yapıldı. 'Van'da bu kadar kişi bizim üyemiz' demek için. Rızamız dışında üye yapıldık. Büyük ihtimalle çok sayıda kişi de şu anda üye" diye konuştu.

A.B., bilgisi ve rızası olmadan üye yapıldığı AKP'den hemen istifa ettiğini vurguladı.

EĞİTİM-SEN ŞUBE BAŞKANI: 'BİZİ DE ÜYE YAPTILAR'

Konuya dair konuştuğumuz Van Eğitim-Sen Şube Eşbaşkanı Murat Atabay, bu uygulamanın Van'da yeni olmadığını söyledi. Abay, daha önce kendi sendika yöneticilerinin de bu şekilde AKP'ye üye yapıldığını hatırlatıp "Şu anda maalesef devletin bütün kamu kurumları AKP'nin kuruluşları gibi çalışıyor. Bu da herhalde onun bir yansıması. Cumhurbaşkanı'na yaranmak için böyle bir yola girmiş" diye konuştu.