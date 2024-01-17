TİP, belediye başkan adaylarını açıkladı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün yaptıkları Parti Meclisi toplantısında belirlenen belediye başkanı adaylarını açıkladı.
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TİP lideri Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2 kez ihlal kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Hatay Milletvekili Can Atalay kararının Meclis'te okutulamayacağını savunarak, "Can Atalay, öyle ya da böyle serbest kalacak" dedi.
ADAYLARI AÇIKLADI
Erkan Baş, TİP'in bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını da açıkladı:
Açıklanan bazı adaylar şu şekilde:
Kocaeli: Hakan Koçak
Konya: Bilal Ortakalaycı
Ordu: Semih Yıldız
Trabzon: Süleyman Hacıbektaşoğlu
Şişli: Mehmet Tolga Bektaş
Hatay - Arsuz: Eşref Karayünü
Samandağ: Emrah Karaçay
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