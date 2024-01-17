TİP, belediye başkan adaylarını açıkladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, dün yaptıkları Parti Meclisi toplantısında belirlenen belediye başkanı adaylarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:30
TİP, belediye başkan adaylarını açıkladı
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TİP lideri Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2 kez ihlal kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Hatay Milletvekili Can Atalay kararının Meclis'te okutulamayacağını savunarak, "Can Atalay, öyle ya da böyle serbest kalacak" dedi. 

ADAYLARI AÇIKLADI

Erkan Baş, TİP'in bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını da açıkladı: 

Açıklanan bazı adaylar şu şekilde:

Kocaeli: Hakan Koçak

Konya: Bilal Ortakalaycı

Ordu:  Semih Yıldız 

Trabzon: Süleyman Hacıbektaşoğlu 

Şişli: Mehmet Tolga Bektaş 

Hatay - Arsuz: Eşref Karayünü

Samandağ: Emrah Karaçay


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