TİP, belediye başkan adaylarını açıkladı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 17.01.2024 - 16:30

TİP lideri Erkan Baş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 2 kez ihlal kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Hatay Milletvekili Can Atalay kararının Meclis'te okutulamayacağını savunarak, "Can Atalay, öyle ya da böyle serbest kalacak" dedi.

ADAYLARI AÇIKLADI

Erkan Baş, TİP'in bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını da açıkladı:



Açıklanan bazı adaylar şu şekilde:

Kocaeli: Hakan Koçak

Konya: Bilal Ortakalaycı

Ordu: Semih Yıldız

Trabzon: Süleyman Hacıbektaşoğlu

Şişli: Mehmet Tolga Bektaş

Hatay - Arsuz: Eşref Karayünü

Samandağ: Emrah Karaçay