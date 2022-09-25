AKP'nin vizyon belgesine girmişti, Öztrak'tan yanıt geldi: 'Duyduk ki vaadimizi çalıyorlarmış'

25 Eylül 2022 Pazar, 13:56

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaşmış, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarını gençlere anlatmıştı. Kılıçdaroğlu, "Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun vaadindan sonra AKP harekete geçmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinde gençlere elektronik eşya alımında vergi avantajı gibi sürpriz projelere yer verilecek. Emekli, dar gelirli ve EYT’liler de seçim beyannamesinde yer alacak" ifadeleri yer almıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hükümete sert eleştiriler yöneltti. Öztrak CHP'nin "Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek" vaadinin "çalındığını" söyledi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Öztrak, "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak" dedi.