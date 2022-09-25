AKP'nin vizyon belgesine girmişti, Öztrak'tan yanıt geldi: 'Duyduk ki vaadimizi çalıyorlarmış'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak" şeklindeki gençlere vaadinin AKP'nin vizyon belgesinde yer almasına CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medyadan tepki gösterdi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaşmış, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarını gençlere anlatmıştı. Kılıçdaroğlu, "Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun vaadindan sonra AKP harekete geçmişti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinde gençlere elektronik eşya alımında vergi avantajı gibi sürpriz projelere yer verilecek. Emekli, dar gelirli ve EYT’liler de seçim beyannamesinde yer alacak" ifadeleri yer almıştı.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hükümete sert eleştiriler yöneltti. Öztrak CHP'nin "Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek" vaadinin "çalındığını" söyledi.
Twitter'dan açıklamalarda bulunan Öztrak, "Duyduk ki 'Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek' vaadimizi de çalıyorlarmış. Diyoruz: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti. Çoklu organ yetmezliğiyle malul. Tükenmişlik sendromundan mustarip. Ama gitmelerine az kaldı. Biz geleceğiz, gençler kazanacak" dedi.
Duyduk ki "Gençler ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek" vaadimizi de çalıyorlarmış.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 25, 2022
Diyoruz:
Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti.
Çoklu organ yetmezliğiyle malul.
Tükenmişlik sendromundan mustarip.
Ama gitmelerine az kaldı.
Biz geleceğiz, gençler kazanacak. pic.twitter.com/rIE16exfAW
Video Haberler
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
- Bu kez eşyaları değil evi taşıdılar
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- Eylül ayında yağan karı görmek için Uludağ'a çıktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Suudi Arabistan'ın milli günü kutlamalarına katıldılar
- Kılıçdaroğlu'nu eleştireyim derken...
- Malatya'da feci kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
- Fenerbahçe'de Bruma için karar verildi!
- Cerrahilerin yeni 'şeyh'i oldu
- 'Sarayda ağırlandı o şerefsiz, gereğini yapamadım'
- Devletin değil AKP'nin bürokratı
- Hesap şaştı, fark açıldı
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kuruluşu ilan edildi