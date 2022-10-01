AKP'nin yeni vizyon belgesi netleşiyor

01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:30

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP'nin “Türkiye’nin Yüzyılı” konsepti ile hazırlanan vizyon belgesinin netleşmeye başladığını aktardı.

AKP kaynakları, vizyon belgesi hakkında “Dünyada, ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ sayfası açılıyor. Dünyaya katma değer üreterek, Türkiye’nin gururu olabilecek çalışmalara öncülük edecek bir vizyon. Farklılıkları bu hedef altında birleştirecek, farklılıklarımızı zenginliğe çevirecek. Buna katkı verecek herkes, kökeni ve düşüncesi ne olursa olsun, birlikte yürümeye davet edilecek. Cumhuriyetin ilan edilişinin 100’üncü yılından hareketle dünyada marka hâline getirilmesi hedeflenen “Türkiye’nin Yüzyılı” projesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerine giderken AK Parti’nin geleceğe yönelik perspektifini açıklayacak" ifadelerini kullandı.

"MOTİVASYON..."

Parti kurmayları, “‘Türkiye’nin Yüzyılı’ derken Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koyuyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’, sınırlarını okyanuslara, kutuplara, hatta uzaya taşıyan bir Türkiye ekseninin tanımıdır” dedi.

Erdoğan ise geçen gün katıldığı bir programda seçimlerde “Türkiye’nin Yüzyılı” söyleminin bir slogan olacağını vurguladı.