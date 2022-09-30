RTÜK Üyesi İlhan Taşçı açıkladı... AKP'li Yücel istifa etti, üyelik hakkı İYİ Parti'ye geçti, 'Kara kara düşünüyorlar'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, AKP'li Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyelik hakkının İYİ Parti'ye geçtiğini ifade etti. Taşçı, bu değişiklik nedeniyle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bildirim yazısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) göndermediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 12:16
RTÜK Üyesi İlhan Taşçı açıkladı... AKP'li Yücel istifa etti, üyelik hakkı İYİ Parti'ye geçti, 'Kara kara düşünüyorlar'
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RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’te AKP kontenjanından seçilen üyenin istifasıyla boşalan üyelik için yapılması gereken seçimle ilgili açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AKP'li Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyeliğin İYİ Parti'ye geçtiği için bildirim yazısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) göndermediğini söyleyen Taşcı, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclis'teki sandalye dağılımına göre üyelik İYİ Parti'nin. Kara kara düşünüyorlar."

Taşçı paylaşımının devamında, "Son dakikada Meclis aritmetiğinde değişiklik olmazsa RTÜK’te parti kontenjanlarının dağılımının şu şekilde olacağını belirtti:

"AKP:4

CHP: 2

MHP: 1

HDP: 1

İYİ Parti: 1"

 


RTÜK İlhan Taşcı Ebubekir Şahin Meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi

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