RTÜK Üyesi İlhan Taşçı açıkladı... AKP'li Yücel istifa etti, üyelik hakkı İYİ Parti'ye geçti, 'Kara kara düşünüyorlar'

30 Eylül 2022 Cuma, 12:16

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’te AKP kontenjanından seçilen üyenin istifasıyla boşalan üyelik için yapılması gereken seçimle ilgili açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AKP'li Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyeliğin İYİ Parti'ye geçtiği için bildirim yazısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) göndermediğini söyleyen Taşcı, Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclis'teki sandalye dağılımına göre üyelik İYİ Parti'nin. Kara kara düşünüyorlar."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP Kontenjanından seçilen Taha Yücel’in istifasıyla boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçtiği için bildirim yazısını TBMM’ye göndermiyor. Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclisteki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Partinin.

Kara kara düşünüyorlar — İlhan Taşcı (@ilhantasci) September 30, 2022

Taşçı paylaşımının devamında, "Son dakikada Meclis aritmetiğinde değişiklik olmazsa RTÜK’te parti kontenjanlarının dağılımının şu şekilde olacağını belirtti:

"AKP:4

CHP: 2

MHP: 1

HDP: 1

İYİ Parti: 1"