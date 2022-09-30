AKP Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Eski vekil Veli Andaç Durak yaşamını yitirdi

30 Eylül 2022 Cuma, 10:23

19 ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak da görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum.



Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 30, 2022

VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?

Veli Andaç Durak, 1940 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, XIX., XX. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak’ın kardeşidir.