AKP Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Eski vekil Veli Andaç Durak yaşamını yitirdi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
19 ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak da görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum.— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 30, 2022
Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.
VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?
Veli Andaç Durak, 1940 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde dünyaya geldi.
İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, XIX., XX. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak’ın kardeşidir.
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