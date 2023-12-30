CHP, seçmeni sandığa taşımak için yeni yılda saha çalışmalarını hızlandırıyor: Umudu büyütelim

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

CHP parti meclisi toplantılarıyla her hafta adaylarını açıklıyor. Parti kurmayları ise genel başkan Özgür Özel ile gelen değişim havasından memnun. “Büyük beklentiler olan bir seçime gitmiştik” diyen başkanlar, “Sonuç alınamayınca bizim gibi herkes üzüldü. Seçmende duygusal bir kopuş olmuştu. Kurultay sonrası oluşan değişimle önce örgütlerdeki umut yeşerdi. Sonra da sahada partiye olan ilgi arttı. Şimdi bize düşen sorumluluk bunu köpürtüp sandığa taşımak” değerlendirmesini yaptı. Yerel seçimlerin dinamiklerinin genel seçimden farklı olduğunu vurgulayan kurmaylar “Yerel seçimde seçmen daha çok adaya bakıyor. Adayı seviyorsa, beğeniyorsa, kazanacağına inanıyorsa ona oy veriyor. Bizim adaylarımız da genelde bu tanıma uyan adaylar” ifadesini kullandı.

BEKLENTİ BÜYÜK

Yurttaşların yerel seçimlerde bir çıkış aradığını söyleyen başkanlar, “AKP’nin getirdiği zulmün sonucunda insanlar bir çıkış arıyor. Bu umudu ve güveni de CHP verecek. Bu nedenle en iyi adaylarla, şehir için en doğru projelerimizle vatandaşın karşısına çıkmamız gerekiyor. Şimdi yerel seçimler için beklentiler oluşuyor. Bunları karşılamalıyız” yorumunu yapıyor. Parti meclisinin resmileştirdiği adaylarla ocak ayında daha görünür olacaklarını söyleyen örgütler, yeni yılda aday belirlemek için örgüt denetiminde önseçim kararı alınan Zonguldak gibi yerlerde de ön seçimlerin hızla başlayacağını anlatıyor.

SANDIK GÜVENLİĞİ

Öte yandan parti örgütlerinin önseçim, anket çalışmaları, kamuoyu yoklamaları dışında sandık güvenliği için de şimdiden “kolları sıvadığını” aktarılıyor. Bu kapsamda Ankara’da yapılan çalışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, “Sandık görevlilerini gözden geçiriyoruz. Gençleştirmeye çalışıyoruz. Eğitimli sandık görevlisi sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz olan ilçelerdeki eksiklerimizi de tamamlıyoruz. Ocak ayında da eğitimlerimize başlayacağız ve görevlilerimizi seçime hazır hale getireceğiz. Zannediyorum ki ocak sonunda sandık güvenliğiyle ilgili hazırlıklarımız yüzde 95 civarında bitmiş olur” dedi. Yerel seçim için asıl kritik konunun taşıma seçmen gibi olaylar olduğunu belirten Erkol, “Seçmen listeleri askıya çıktığında da bu konuları takip edeceğiz” dedi.