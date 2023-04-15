AKP'nin yolları bayramda paralı
Bütçeye yükleri nedeniyle eleştirilen geçiş garantili otoyollar, bayramda da ücretli olacak. Tatile giderken bu yolları kullananlar en az 500 TL ödeyecek.
Bütçeye yükleri nedeniyle eleştirilen kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri ile inşa edilen köprü ve otoyollarda bayramda bile yurttaştan geçiş ücreti alınıyor. İktidar Şeker Bayramı nedeniyle köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş hakkı tanırken yap-işlet-devret projeleri ile inşa edilenleri yine kapsam dışında bıraktı.
Yurttaş köprü ve otoyolları kullanırsa 500 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü’nden geçen yurttaşlar geçiş ücreti ödeyecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ücreti otomobiller için 218.50 lira. Minibüsler için 279.50 lira.
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