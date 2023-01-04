AKP'ye katılacağı iddia edilen Aslı Baykal'dan adaylık açıklaması

04 Ocak 2023 Çarşamba, 21:47

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Yaptığı açıklamaların ardından AKP'ye katılacağı iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, milletvekilliği sorusuna verdiği yanıtla açık kapı bıraktı. Odatv'den Uğurcan Biçer'e konuşan Aslı Baykal, "Her şey olabilir. Ben Twitter'da bazı durumları yazıyorum. Yorum bile yapmıyorum. Olanları toparlayıp ortaya koyuyorum. Buna bakarak da gerçekler bu kadar mı acıtıyor. Bana desinler ki yazdığın şu yanlış. CHP, Atatürk'ün yolundan son hızla ilerliyor, devrimlere sahip çıkıyor desinler. Bunların hiçbiri konuşulmuyor. Ayrıca niye AK Parti, Zafer Partisi'ne gireceğim belki. Olasılık da çok, niye onu düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİ HAKKINDA ÇIKAN FETÖ İDDİALARINA YANIT VERDİ

Aslı Baykal'ın eşi Halil Ataman'ın kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve en son ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi gündeme geldi. Aslı Baykal, Halil Ataman'la ilgili iddialara "Ben 10 yıldır bekarım. Eşi denmesinin bir anlamı yok. Eski eşim aranıyorsa ben ne yapabilirim. Hiçbir ilişkim de yok. Eski eşimin bir takım şeyleri olur olmaz. Bilgim yok." diye yanıt verdi.