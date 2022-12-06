Aslı Baykal tüm aşamaları tek tek geçiyor! 'Gereğini yapan Selvi'ye konuştu

06 Aralık 2022 Salı, 09:27

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Abdülkadir Selvi'ye konuştu. "CHP çok radikal bir biçimde gayrimilli çizgiye savrulduğu için bir kampana çalarak partiden ayrıldım. Hemen ardından gelen bu Rifkin çıkışı da sanırım haklılığımın ispatı olmuştur" diyen Baykal, Selvi'nin "İstifa kararı almadan önce babanızla istişare ettiniz mi" sorusuna ise "Hayır, etmedim" yanıtını verdi.

"DENİZ BAYKAL'IN BİR UZANTISI DEĞİLİM"

Aslı Baykal, "Kararınızı Deniz Bey nasıl karşıladı" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kendisine istifamdan sonra haber verdim. Biz baba-kız olarak iyi bir ikiliyiz. Politik olarak farklılaşabiliriz. Ben Deniz Baykal’ın siyasal bir uzantısı değilim."

'AKP'YE GEÇECEK' İDDİASI

CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri sonrası AKP'ye geçeceği iddialarına ilişkin de konuşan Baykal, "Benim için esas olan Türkiye Cumhuriyet devleti ve milletimin esenliğidir. Bir milli-gayrımilli ayrışma olduğunda milli safta duracağım kesindir. Hiçbir siyasi partiyle bir angajmanım yoktur" ifadelerini kullandı.

PARTİ KURACAK MI?

Aslı Baykal, yeni bir parti kurup kurmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Şu anda Ankara’da ‘Masa Stratejiler ve Çözümler’ isimli bağımsız düşünce kuruluşunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Tam bağımsız ve her türlü düşünceye açık bir kuruluştur. Bir siyasal aksiyon alacağım zaman duyururum."