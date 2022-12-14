Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine Aslı Baykal'dan yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın açıklamalarına ilişkin soruya, "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" yanıtını verdi. Baykal ise sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın açıklamalarına ilişkin bir soruya ise "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" yanıtını verdi.
Aslı Baykal ise Kılıçdaroğlu'nun yanıtına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Baykal mesajında, "Kılıçdaroğlu’nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
Kılıçdaroğlu’nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir.— Aslı Baykal (@asliibaykal) December 14, 2022
İlgili Haberler
- Uğur Dündar Halk TV'den nasıl ayrıldığını açıkladı: Aslı Baykal ayrıntısı dikkat çekti
- Aslı Baykal tüm aşamaları tek tek geçiyor! 'Gereğini yapan Selvi'ye konuştu
- AKP'ye katılacağı iddia edilen Aslı Baykal'dan yeni paylaşım
- CHP'den istifa etmişti: Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt
-
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalı kapatan savcının sicili
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...