Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine Aslı Baykal'dan yanıt

14 Aralık 2022 Çarşamba, 11:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde gazetelerin Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın açıklamalarına ilişkin bir soruya ise "Tek sözcük, ciddiye almıyoruz" yanıtını verdi.

Aslı Baykal ise Kılıçdaroğlu'nun yanıtına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Baykal mesajında, "Kılıçdaroğlu’nun beni anlayabileceğine hiç ihtimal vermedim ki ondan ciddiyet bekleyeyim… Benim muhatabım değildir. Muhatabım partisi ve ülkesi, bu ciddiyetsiz Genel başkan yüzünden tehlikeye atılan CHP seçmenidir" ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım: