AKP'ye yakın medyada 'Üsküdar' rahatsızlığı: Kadıköy'e dönüştürmek istiyorlar

Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:00

Güncelleme: 24.07.2024 - 12:00

CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin kültürel hayata katkı sağlamak amacıyla “Klasik Pazar” başlığı altında düzenlemeye başladığı klasik müzik konser serisi ve vals gösterileri AKP'ye yakın medyada rahatsızlığa yol açtı.

AKP'ye yakın yayın organlarından Star'ın yazarın yazarı Ergün Yıldırım, "Üsküdar'da Vals" başlıklı yazısında, ilçenin yeni belediye yönetimi tarafından Kadıköy ve Taksim'e dönüştürülmek istendiğini öne sürüp şöyle yazdı:

"Yeni Belediye Başkanı ilk icraatını uygulamaya başladı. Vals yaptı Üsküdar sosyal mekânlarında. Modernliği gösterdi Üsküdarlılara. Buna bir de koca tarihçimiz "eski İstanbul diriliyor" fetvasıyla eşlik etti. İlber Ortaylı'dan bahsediyorum. Nedir dirilen eski Üsküdar'da? Üsküdar Musiki Cemiyeti mi yenilendi? Üsküdar damgasını taşıyan şahsiyetler ve anıtlarla yeni mekânlar mı üretildi? Hayır. Tam tersine Üsküdar'ı Batıcı bir eğlence oyunu ile fethetme teşebbüsünün simgesel eylemleri gerçekleşti.

Başkan ve onun temsil ettiği "cumhuriyetçi modernler" kafasında vals, modern semt olmanın en önemli göstergesi. Bu geri kalmış semti kurtarmak için vals ile başlamak gerekir! Herkes vals yaparak modern olacak. İzmir'de bunu yapıyorlar artık. Sokaklarda vals yaparak Atatürk'ü anıyorlar, cumhuriyeti kutluyorlar. Vals, yenidünya taşra modernliğinin milli olana karşı bir meydan okuma simgesi!"

"ÇOK YAZIK OLDU"

Üsküdar Belediyesi'nin klasik müzik ve vals etkinliklerini "ilçenin dini kimliği için tehlike" olarak görenler arasında AKP'nin sosyal medyada önde gelen isimlerinden Abdurrahman Uzun da yer aldı. Konuyu Youtube kanalında yayınladığı "Üsküdar Kadıköy'e dönüşüyor" başlıklı video ile ele alan Uzun, "Yıllardır Mihrimah Sultan, Valide-i Cedid, Karacaahmet, Valide Atik, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve birçok evliya ile anılan Üsküdar, artık vals ile anılacak. Üsküdar’a çok yazık oldu" ifadeleriyle bir "yorum" yaptı.



